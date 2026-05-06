Incendiu pe Valea Anieșului. Flăcările s-au extins pe un hectar, pompieri și voluntari intervin în condiții dificile

Un incendiu a izbucnit miercuri seară pe Valea Anieșului, în județul Bistrița-Năsăud, cuprinzând o zonă de pășune împădurită. Flăcările s-au extins pe aproximativ un hectar și există risc de propagare la pășunile din apropiere.

Primii care au intervenit au fost voluntarii din cadrul Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență al localității Maieru. Ulterior, în urma unui apel la 112, au fost direcționate spre zonă și echipaje de pompieri profesioniști.

Intervenția se desfășoară în condiții dificile, din cauza terenului accidentat. „Având în vedere faptul că accesul autospecialelor de stingere este imposibil în zona afectată, intervenția se desfășoară cu autoturisme de teren și echipamente transportabile", a transmis ISU Bistrița-Năsăud.

Potrivit pompierilor, cauza probabilă a incendiului este o țigară aprinsă aruncată în vegetația uscată.