Incendiu pe Valea Anieșului. Flăcările s-au extins pe un hectar, pompieri și voluntari intervin în condiții dificile
Pompieri
Un incendiu a izbucnit miercuri seară pe Valea Anieșului, în județul Bistrița-Năsăud, cuprinzând o zonă de pășune împădurită. Flăcările s-au extins pe aproximativ un hectar și există risc de propagare la pășunile din apropiere.
Primii care au intervenit au fost voluntarii din cadrul Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență al localității Maieru. Ulterior, în urma unui apel la 112, au fost direcționate spre zonă și echipaje de pompieri profesioniști.
Intervenția se desfășoară în condiții dificile, din cauza terenului accidentat. „Având în vedere faptul că accesul autospecialelor de stingere este imposibil în zona afectată, intervenția se desfășoară cu autoturisme de teren și echipamente transportabile", a transmis ISU Bistrița-Năsăud.
Potrivit pompierilor, cauza probabilă a incendiului este o țigară aprinsă aruncată în vegetația uscată.
Citește și:
- 00:00 - Locul din România care l-a lăsat pe Elon Musk cu gura căscată. Comentariu laudativ de la cel mai bogat om din lume
- 23:21 - Furie la ambasada Rusiei din Germania după interdicția simbolurilor sovietice pe 8 și 9 mai. ”Absurditate” și „cinism”
- 23:11 - Polonia contestă acordul UE-Mercosur la CJUE pentru a proteja fermierii
- 23:01 - Trump a decis pe cine trimite la București, ca să îl reprezinte în cadrul summitului B9
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News