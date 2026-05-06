Trump a decis pe cine trimite la București, ca să îl reprezinte în cadrul summitului B9

Administrația Statelor Unite a stabilit cine va reprezenta oficial Washingtonul la summitul Formatului București 9 (B9), eveniment găzduit de România. Este vorba despre Thomas G. DiNanno, sub-secretar de stat pentru controlul armelor și securitate internațională în cadrul Departamentului de Stat al SUA.

DiNanno va participa la reuniunea de la București în calitate de reprezentant al președintelui american Donald Trump, după ce acesta a transmis că nu va fi prezent la eveniment, deși fusese invitat oficial.

Un oficial cu rol important în politica externă americană

Thomas G. DiNanno este considerat o figură importantă în structura diplomatică a Statelor Unite, cu atribuții în domenii sensibile precum controlul armelor nucleare, securitatea internațională și stabilitatea strategică.

Potrivit prezentării oficiale, acesta a fost implicat în negocieri și dosare majore de politică externă, inclusiv în relațiile cu Federația Rusă, dar și în dialoguri strategice cu state precum Japonia, Republica Coreea și Australia.

De asemenea, a participat la inițiative internaționale legate de securitatea spațiului cosmic și la discuții multilaterale privind dezarmarea și controlul armamentelor.

Experiență în securitate și administrație americană

În cariera sa, DiNanno a ocupat mai multe funcții în structurile guvernamentale americane, inclusiv în cadrul Departamentului pentru Securitate Internă al SUA.

A fost implicat în coordonarea unor programe de securitate și contraterorism de ordinul miliardelor de dolari, acoperind domenii precum pregătirea națională, securitatea cibernetică și planificarea continuității instituționale.

Totodată, a lucrat în structuri de consiliere la nivelul Casei Albe, precum și în comitete parlamentare și agenții federale din Statele Unite.

Summitul B9 de la București

Evenimentul va avea loc la Palatul Cotroceni și este organizat sub tema „Delivering More for Transatlantic Security”. Summitul este co-prezidat de președintele României și de președintele Poloniei, Karol Nawrocki.

Formatul București 9, creat în 2015, reunește statele de pe flancul estic al NATO, printre care România, Polonia, Bulgaria, Ungaria și țările baltice.

La reuniune au fost invitați și oficiali ai NATO, inclusiv Secretarul General al Alianței, precum și reprezentanți ai țărilor nordice, într-un context diplomatic axat pe securitate regională și cooperare transatlantică.