Polonia contestă acordul UE-Mercosur la CJUE pentru a proteja fermierii

Polonia va ataca acordul comercial dintre Uniunea Europeană și blocul sud-american Mercosur la Curtea de Justiție a UE (CJUE), a anunțat miercuri viceprim-ministrul Wladyslaw Kosiniak-Kamysz.

Oficialul polonez a precizat că guvernul de la Varșovia a aprobat o moțiune pentru depunerea unei plângeri la instanța supremă a UE, scopul declarat fiind protejarea intereselor fermierilor polonezi.

Anunțul vine la câteva săptămâni după ce ministrul polonez al agriculturii declarase, în aprilie, că Varșovia se opune modului în care acordul a fost finalizat, conform Anadolu .

Polonia și-a exprimat în repetate rânduri îngrijorările legate de impactul potențial al acordului asupra agriculturii europene, securității alimentare și standardelor de producție, făcând lobby pentru garanții suplimentare în favoarea producătorilor interni.

Acordul de liber schimb dintre UE și Mercosur a fost semnat în ianuarie, după aproape 25 de ani de negocieri, însă a stârnit critici în mai multe state membre. Fermierii europeni se tem că importurile agricole mai ieftine din America de Sud — din țări precum Argentina, Brazilia, Paraguay și Uruguay — ar putea submina producătorii locali.

Susținătorii acordului argumentează că acesta ar consolida relațiile comerciale dintre cele două regiuni și ar crea una dintre cele mai mari zone de liber schimb din lume.