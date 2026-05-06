Moscova a recomandat ambasadelor străine să‑și evacueze diplomații din Kiev. Ar putea urma lovituri dacă Ucraina perturbă parada de 9 Mai

Purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, a anunțat că statele străine ar trebui să‑și evacueze diplomații din Kiev, invocând „inevitabilitatea” unor lovituri asupra capitalei dacă Ucraina ar încerca să „perturbe” evenimentele din Rusia, dedicate Zilei Victoriei.

Potrivit agenției ucrainene UNN, Zaharova a repetat avertismentul Ministerului rus al Apărării: „Evacuați diplomații din Kyiv ASAP. Vom lovi centrele de decizie dacă Ucraina se atinge de parada de 9 mai” .

Avertismentul este legat direct de parada de 9 mai

Anunțul vine în condițiile în care Rusia a anunțat un armistițiu unilateral pentru 8–9 mai , precizând că orice acțiune ucraineană care ar afecta festivitățile va fi urmată de „un atac masiv cu rachete asupra centrului Kievului” . Apelul a fost transmis în mod repetat și preluat de presa internațională.

Recomandarea include explicit populația civilă și misiunile diplomatice

Rusia a cerut civililor și personalului diplomatic străin să părăsească orașul „în timp util” , sugerând că un atac ar putea avea loc dacă Ucraina ar încerca să lovească parada sau să o perturbe. Aceeași formulare apare în comunicatele oficiale ale Ministerului rus al Apărării.