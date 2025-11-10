În cadrul briefingului de presă al Comisiei Europene de la Bruxelles, din 13 octombrie, Nunziati a întrebat-o pe Paula Pinho: „Ați spus în repetate rânduri că Rusia ar trebui să plătească pentru reconstrucția Ucrainei. Credeți că și Israelul ar trebui să plătească pentru reconstrucția Gazei, având în vedere că a distrus mare parte din teritoriu și infrastructura civilă?”

Purtătoarea de cuvânt a CE a evitat să răspundă, dar la scurt timp după, Nunziati a declarat pentru publicația italiană Fanpage că a fost contactat telefonic de către agenția Nova, pentru care lucra, pentru a i se reproșa faptul că a pus o întrebare "inadecvată".

La câteva zile după dialogurile telefonice, pe 27 octombrie jurnalistul a primit o scrisoare de încetare a colaborării, fără ca motivele deciziei să fie precizate, după cum scrie il Post,

Agenția Nova a declarat pentru Fanpage că întrebarea lui Nunziati a fost „complet deplasată și eronată” și „tehnic incorectă”, pentru că „Rusia […] a invadat Ucraina, o țară suverană, fără a fi provocată”, în timp ce „Israelul a suferit un atac armat”.

Sindicatele jurnaliștilor acuză cenzură

În replică, Nunziati a scris că întrebarea sa „poate fi considerată părtinitoare doar dacă cineva vrea să nege realitatea. Este un fapt că Israelul a ras aproape complet Gaza de pe fața pământului. […] Este un fapt că Curtea Penală Internațională a emis un mandat de arestare pentru crime de război și crime împotriva umanității împotriva lui Benjamin Netanyahu și a unor miniștri ai săi […]. Ar fi părtinitor să negi aceste lucruri.”

Filiala IFJ, Federația Națională a Presei Italiene (FNSI), și-a exprimat sprijinul pentru colegul său: „Este inacceptabil ca o întrebare, oricât de incomodă, să-i coste locul de muncă”, declarându-și disponibilitatea de a-l sprijini pe Nunziati în orice demers legal. Și Consiliul Național al Ordinului Jurnaliștilor și-a exprimat, de asemenea, consternarea față de incident, cerând reangajarea imediată a ziaristului.

IFJ și EFJ își exprimă îngrijorarea cu privire la starea libertății presei în Italia, care se deteriorează. „Criticarea unui jurnalist pentru că pune întrebări incomode, bazate pe informații verificate, este profund șocantă și o sfidare flagrantă a principiilor fundamentale ale libertății presei.”