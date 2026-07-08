Anca Alexandrescu: Bolojan a crescut în sondaje, este ca racheta, nu mai e nimeni ca el. Aceleași cercuri, aceleași personaje, care nu se luptă decât pentru a fi ei la putere
Anca Alexandrescu
Anca Alexandrescu a susținut, în editorialul de deschidere al emisiunii „Culisele Statului Paralel” de miercuri seară, că sondajele de opinie sunt folosite ca instrumente de influențare a electoratului și a contestat credibilitatea unei cercetări sociologice care îl indică pe Ilie Bolojan în creștere, în preferințele românilor.
Știu, toată lumea vorbește despre rochia Mirabelei, despre covorul albastru, despre ce a făcut Nicușor, despre cum Nicușor i-a prezentat-o pe Mirabela lui Trump.
O să vorbim și altele despre lucrurile astea. Sigur, o să vorbim și despre faptul că a angajat România să mai plătească niște miliarde de euro. Fără să întrebe pe nimeni, adică ce, oricum nu contam noi. Niște fraieri, ce să ne întrebe pe noi? Am văzut și declarațiile lui politice în legătură cu Guvernul. Mai aud și eu ce se întâmplă prin spate. Mă rog, sper să-l suspende AUR-ul. Aștept cu nerăbdare. Însă vreau să spun câteva lucruri.
În primul rând, băi, am văzut niște postări, Doamne Dumnezeule, atât de grețoase. Vai, Mirabela a atras atenția tuturor, inclusiv în plan internațional, toată lumea a căzut pe spate. Vai, dar ce... Hai să fie foarte clar: a avut o ținută decentă, punct. Atât și nimic mai mult. Nu comentez nici pantofii, nici părul... Pe cine interesează lucrurile astea?
Pe cine interesează lucrurile astea? Vai, sigur, s-a întors Trump și l-a văzut în spate pe Nicușor și i-a zis să i-o prezinte pe Mirabela.
Sigur că nu este întâmplătoare așezarea lui Nicușor Dan acolo, pentru că se face lobby, înțelegeți? Plătește 500 de mii de dolari pe lună din banii noștri ca să fie așezat la fotografie unde trebuie, ca apoi susținătorii lui să speculeze lucrurile acestea. Așa, și dacă s-a întors Trump și i-a prezentat-o pe Mirabela, trăiesc mai bine românii? O duce mai bine România? Este mai respectată România? Nu!
Apropo, cei care spuneau că o să iasă America din NATO, parcă nu. Adică eu ce am văzut astăzi, nu prea pare că va fi așa. Marele câștigător al evenimentului de ieri și de astăzi este Trump, bineînțeles. Uniunea Europeană, statele europene sunt tot mai mici. Nu mai contează. Ăștia care sunt cu Bruxelles-ul, cu Ursula, cu Macron, cu ăsta, cu Merz...
Băieți, aveți zilele numărate. Însă văd că la București subiectul Viorel Pașca iarăși suscită un război politic cum rar mi-a fost dat să văd. Mi se face greață. Unii se chinuie să-l înfunde pe Bolojan, alții să-l spele pe Bolojan. L-am văzut pe Pîslaru, penibilul Pîslaru, care el a mai avut de-a face cu... Știți, când era pe vremea lui Cioloș, când Cioloș a fost în vizită acolo, a găsit un țap ispășitor: pe Alexandra Zar. Eu sunt Alexandra, ca să fie foarte clar. Un tânăr... Și contează că a fost la Tineretul PSD?
Ce contează că a pus-o Ciolacu? Ce contează că tatăl ei este un om extraordinar? Pe lângă faptul că este un jurnalist extraordinar, este și membru AUR, membru în Consiliul General la București. Se agită pentru oameni, face treabă. Chiar tatăl ei are dizabilități, a fost aici, la Ovidiu, a povestit de atâtea ori. Ați găsit o tânără s-o scoateți țap ispășitor ca să vă rezolvați voi problemele politice? Femeia a respectat legea. Au spus foarte clar cei de la DIICOT, a spus și ea, a explicat foarte clar: nu avea voie să spună despre operațiune.
Să se spele pe mâini Pîslaru, gata, ca să iasă el în față: „Dom'le, m-au păcălit, ea de la...”. Habar n-am care este adevărul. Nu mă voi plasa nici de o parte, nici de cealaltă. Dar voi încerca să arăt adevărul.
Ăla pe care îl văd și care îmi apare în fiecare zi în feed-ul meu de pe rețelele sociale, cu mărturii ale oamenilor și cu lucruri concrete, nu cu povești. Foarte bine, procurorii, dacă au dovezi, să-și susțină cauza. Că nu domnul Pașca trebuie să demonstreze că e nevinovat. Procurorii trebuie să demonstreze că este vinovat. Probabil că există un sâmbure de adevăr în legătură cu beneficiile financiare. Probabil. Nu sunt sigură de asta.
Nici nu e treaba mea să stabilesc asta, ci justiția trebuie să stabilească asta. Treaba mea este să arăt adevărul. M-am săturat de această dispută politică. Se aruncă pe piață un subiect care îi dezbină pe români de o parte și de alta. V-am mai spus lucrurile astea de foarte multe ori. Ei își spală rufele politice după caz.
Își ascund gunoiul sub preș, în funcție de interesul politic. Pe de altă parte, tot în funcție de caz, își dau în cap unii altora. PSD-ul cu USR și PNL-ul lui Bolojan, și USR, și PNL-ul lui Bolojan cu PSD-ul. Pe oameni nu-i interesează, înțelegeți? Nu-i interesează pe oameni.
Văd nenumărate mărturii, am văzut oameni care au fost acolo, în centre. Și mai am ceva să spun celor care spun: „Băi, dar aparținătorii? Aparținătorii sunt scandalizați, nu li s-a dat voie.” Păi aparținătorii, de ce au lăsat rudele lor să ajungă acolo? Am și o întrebare pentru ei.
Ăștia care tot vorbiți, ați avut grijă vreodată de cineva cu dizabilități sau de cineva care este, fie și temporar, în imposibilitatea de a se descurca singur și a trebuit să îl îngrijiți? Probabil că mulți dintre voi nu știți ce înseamnă. Nici pentru cel care este în situația asta, nici pentru cel care trebuie să-l ajute și să-l îngrijească.
Păi aparținătorii ăia despre care se spune că au venit să-și ia casa și n-au mai găsit-o...
Păi de ce ați venit, tată, doar când a murit și să luați casa? Unde ați fost în timpul ăsta? A, dacă erați plecați, erați în imposibilitate, nu puteați să veniți în România. Dacă ați fi plătit niște sume pentru îngrijirea rudei voastre, dacă v-ați fi interesat de soarta lui, aș fi înțeles să fiți atât de supărați și de revoltați despre ce a făcut domnul Pașca și familia Pașca cu acești bătrâni și cu aceste persoane. Am văzut niște povești astăzi ireale. Persoane abandonate de propriile familii, date afară din casele familiilor lor. Și au ajuns acolo.
Adevărul nu poate fi ascuns, nu poate fi băgat sub preș. Repet, nu-l cunosc pe domnul Pașca decât atunci când a intrat în direct cu noi. Am avut de la început niște semne de întrebare și vreau să arăt adevărul. De ce? Pentru că, în toată lupta asta dintre PSD, PNL, USR, au găsit tot țapi ispășitori, pe Alexandra Zar.
Cine pierde? Cetățeanul. Cine este principalul vinovat? Statul. Cine este vinovatul principal? Abia apoi se poate discuta dacă există, dacă are vreo vină Pașca și familia sa. Cine este principalul vinovat pentru ceea ce se întâmplă? Asta este realitatea. Asta este adevărul și o să vă arăt astăzi.
Mi-a trimis astăzi un telespectator de-al meu din Brașov niște postări ale unui tânăr care a fost plecat în străinătate o perioadă cu soția. Povestește că s-a întors în România, adunase câteva zeci de mii de euro și a investit în România. Sistemul, statul, absolut tot l-a îngenuncheat. A încercat omul să facă două afaceri, a dat faliment. A plecat din nou în Germania. Nu s-ar mai întoarce în România. A spus omul: „Domnule, cu toate defectele Germaniei, o țară imperfectă, cu multe neajunsuri, ești tratat altfel.”
Asta este diferența. Aici intervin lucrurile importante. Am văzut astăzi postarea unui alt român, într-un târg undeva pe lângă București, într-un târg de produse agricole. Și-a arătat cum se vând roșiile cu 2 lei, cu 3 lei, cu 5 lei și era pustiu, nu cumpăra nimeni. Cum să mai trăiască românii? Din ce să mai trăiască? Cum să-și mai ducă ziua de mâine, când statul român este inexistent în viața lor?
Partidele se ceartă, așa cum am spus aseară. Toți sunt orgolioși, nu se așează. Nicușor Dan nu vrea să vadă că AUR a fost al doilea partid votat la alegerile din 2024 și o ține langa că fără AUR, fără AUR, fără AUR. Ok, să se facă alegeri anticipate. Ce o să facă Nicușor Dan dacă AUR o să ia 40%? O să zică tot „fără AUR”? Hai să vedem!
Apropo de sondaje, am văzut că a apărut astăzi un sondaj. Mamă, ce bucurie mare! Bolojan a crescut, este ca racheta, nu mai e nimeni ca el. Cel mai frumos, Făt-Frumos, rupe. PNL-ul la fel. Chipurile, pe AUR îl dau la 35%.
Ați uitat să spuneți un amănunt, domnule Cristian Andrei, care a publicat acest sondaj. Ați uitat să spuneți că sunteți angajat la PNL. A făcut dezvăluirea chiar fostul secretar general adjunct al PNL-ului, domnul Silviu Mănăstire. Este pe statul de plată și un mare fan al lui Ilie Bolojan. Deci plecați mă de aici cu sondajele voastre. O să le arătăm, ca să vedeți manipularea. Cum încearcă să-i manipuleze pe oameni.
Aceleași cercuri, aceleași personaje, care nu se luptă decât pentru a fi ei la putere. Am văzut-o pe madame Gheorghiu. Ea nu e... Dar ce, madame Gheorghiu mai stă la PNL? Că am văzut că instanța a zis clar. Am văzut, executorie! Executorie. Până una alta, Gheorghiu, Pîslaru și toți ăștia care sunt bolojeniști, văd că s-au activat. Am văzut și Sighearteu și toți ăștia.
Iar atacă justiția. Ei, nu e bine. Ce a făcut instanța? Nu ne place. Păi dacă era de partea voastră, vă plăcea, nu? Ăștia sunt. Cu ăștia lucrăm.
O să vă arăt în seara asta toate aceste lucruri. Bineînțeles, o să discutăm și despre chestiile politice, dar mai târziu, mai la coada emisiunii. Începem cu discuția despre oameni și despre eșecul statului român. Și despre adevărul pe care văd că ăștia din politică nu vor să-l lase să se vadă. De ce? Pentru că atunci se va trage concluzia că ei toți sunt vinovați. Că ei au condus statul român, nu altcineva.
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