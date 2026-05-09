Cum aterizează miliardele de la UE direct la șeici. România apare în mega-afacerea cu terenuri agricole

Sursă: Merkur.de

Banii europeni destinați agriculturii ajung, în unele cazuri, foarte departe de fermierii mici pe care Bruxelles-ul spune că vrea să îi protejeze.

O investigație internațională scoate la iveală faptul că zeci de milioane de euro din subvențiile agricole ale Uniunii Europene au intrat în conturile uneia dintre cele mai bogate și influente familii de pe planetă: familia regală Al Nahyan din Emiratele Arabe Unite.

România apare în centrul acestei afaceri de proporții, prin intermediul unei exploatații agricole uriașe care încasează anual sume impresionante din fondurile europene pentru agricultură.

Exploatația agricolă din România care produce milioane pentru familia conducătoare din Emirate

Conform investigațiilor publicate și citate de Merkur.de , familia Al Nahyan, aflată la conducerea Emiratelor Arabe Unite, ar fi primit în perioada 2019–2024 peste 71 de milioane de euro din subvenții agricole europene.

O parte importantă a acestor fonduri ar fi provenit inclusiv din România, prin intermediul companiei Agricost. Firma administrează aproximativ 57.000 de hectare de teren agricol în România, o suprafață considerată uriașă chiar și la nivel european. Potrivit investigației, exploatația controlată prin această companie este cea mai mare fermă unică din întreaga Uniune Europeană.

Dimensiunea terenurilor administrate este atât de mare încât suprafața ar depăși de aproape cinci ori întinderea Parisului.

Sistemul de subvenții al UE favorizează marile exploatații

Numai în cursul anului 2024, compania Agricost ar fi primit aproximativ 10,5 milioane de euro din fondurile europene destinate agriculturii.

Mecanismul prin care sunt distribuite aceste subvenții funcționează în principal pe baza suprafeței agricole exploatate. Cu alte cuvinte, cine controlează mai mult teren primește automat și mai mulți bani.

Acesta este motivul pentru care marile exploatații agricole ajung să încaseze anual sume uriașe din bugetul Uniunii Europene, în timp ce micii fermieri primesc finanțări mult mai reduse.

Investigațiile arată că familia Al Nahyan și-ar fi construit în ultimii ani un adevărat imperiu agricol internațional, folosind investiții masive în terenuri agricole din Europa, Africa și America de Sud.

Bruxelles-ul spune că statele trebuie să facă verificările

După apariția informațiilor privind subvențiile care ajung la familia conducătoare din Emirate, Comisia Europeană a transmis că a „luat act” de datele publicate și că urmează să discute situația cu autoritățile din România, Italia și Spania.

În același timp, oficialii europeni susțin că responsabilitatea pentru verificarea beneficiarilor finali ai fondurilor aparține fiecărui stat membru.

O purtătoare de cuvânt a Comisiei Europene a declarat: „Această sarcină și responsabilitate aparțin statelor membre”.

Bruxelles-ul afirmă că instituțiile europene nu intervin direct în modul concret în care sunt distribuite subvențiile agricole și că nu există baze complete de date privind proprietarii reali ai companiilor care primesc bani europeni, potrivit informațiilor publicate de presa germană.

Familia regală din Emirate controlează aproape un milion de hectare de teren agricol

În fruntea familiei Al Nahyan se află șeicul Mohammed bin Zayed Al Nahyan, președintele Emiratelor Arabe Unite și una dintre cele mai puternice figuri politice din Orientul Mijlociu.

În ultimii 15 ani, familia și-ar fi extins agresiv investițiile agricole la nivel global.

Datele prezentate în cadrul investigației arată că investițiile controlate de Emirate ar însuma aproape 960.000 de hectare de teren agricol în întreaga lume.

În paralel cu aceste dezvăluiri, Comisia Europeană încearcă din nou să introducă limite pentru subvențiile agricole foarte mari. Bruxelles-ul propune ca, după 2028, nicio exploatație agricolă să nu mai poată primi peste 100.000 de euro anual din fondurile europene.

Idei similare au fost discutate și în trecut, însă au fost respinse după opoziția venită din partea unor organizații agricole și a mai multor state membre ale Uniunii Europene.