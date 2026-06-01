Mihai Daraban: China reprezintă o prioritate strategică pentru CCIR

Preşedintele Camerei de Comerț şi Industrie a României (CCIR), dl Mihai Daraban, a avut, în data de 1 iunie a.c., la Beijing, două întâlniri oficiale cu reprezentanți de prim rang ai mediului de afaceri chinez, în cadrul misiunii economice organizate de Camera Națională în acest stat.

Astfel, în cadrul întâlnirii cu reprezentanții Federației Chineze a Industriei şi Comerțului (ACFIC), organizație dedicată inițiativei private din China, preşedintele CCIR, dl Mihai Daraban, a subliniat faptul că „România şi China au un nivel ridicat al schimburilor comerciale, iar prezența semnificativă a companiilor chinezești pe piața noastră demonstrează că România este un loc propice pentru dezvoltarea afacerilor. Avem avantaje strategice clare: Portul Constanța – cel mai apropiat port din UE de Canalul Suez, cu conexiune fluvială către țările fără ieşire la mare din Europa – şi un cadru juridic prin care orice companie înființată în România devine automat persoană juridică în UE. În plus, prețurile ridicate la energie în Europa creează oportunități reale pentru tehnologii noi, inclusiv de stocare a energiei – un domeniu în care România este interesată activ să colaboreze cu partenerii chinezi. China reprezintă o prioritate strategică pentru CCIR, iar relația noastră cu Ambasada chineză la Bucureşti este una excelentă.”

În cadrul celei de-a doua întâlniri oficiale, cu preşedinta Consiliului Chinez pentru Promovarea Comerțului Internațional (CCPIT), dna Li Xiangying, discuțiile au vizat intensificarea relațiilor economice bilaterale, atragerea investițiilor chineze în România şi consolidarea poziției țării noastre ca poartă de intrare în Uniunea Europeană pentru companiile din Republica Populară Chineză.

Preşedinta CCPIT şi-a exprimat dorința de extindere a colaborării comerciale cu România şi a identificat mai multe linii de acțiune prioritare în relația cu partea română, printre care: robotică, autovehicule electrice şi energie verde.