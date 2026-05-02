Viktor Orban refuză aplicarea deciziei CJUE privind legea LGBTQ: Budapesta invocă suveranitatea statului

Sursă: Realitatea.net

Premierul Viktor Orban a anunțat că guvernul său nu va pune în aplicare decizia Curtea de Justiție a Uniunii Europene privind legea controversată legată de comunitatea LGBTQ din Ungaria. Decizia vine într-un moment sensibil, după pierderea alegerilor parlamentare și înaintea schimbării de putere de la Budapesta.

Într-o scrisoare oficială adresată președintelui Tamas Sulyok, Orban susține că hotărârea instanței europene reprezintă o încălcare a suveranității statelor membre și a identității constituționale a Ungariei.

Hotărârea Curții, publicată pe 21 aprilie, stabilește că legislația adoptată de guvernul ungar contravine principiilor Uniunii Europene. Legea interzice promovarea sau prezentarea conținutului legat de minoritățile sexuale și de gen în școli și în mass-media, fiind justificată de autoritățile de la Budapesta prin necesitatea „protejării copiilor”. Judecătorii europeni au arătat că această legislație afectează libertatea de exprimare, accesul la informație și drepturile persoanelor LGBTQ și nu poate fi justificată prin invocarea identității naționale.

Schimbare de putere la Budapesta

Anunțul vine în contextul unei tranziții politice majore. Partidul Fidesz, aflat la guvernare din 2010, a pierdut alegerile parlamentare din 12 aprilie. Opoziția, condusă de Peter Magyar, liderul formațiunii Tisza, urmează să formeze noul guvern în a doua parte a lunii mai, având o majoritate solidă în Parlament. Refuzul de a aplica decizia CJUE ar putea duce la noi tensiuni între Ungaria și instituțiile europene, inclusiv la sancțiuni sau proceduri suplimentare. Legea criticată a generat reacții puternice la nivel internațional, fiind considerată de organizații pentru drepturile omului și de mai multe state membre drept discriminatorie.

Dispute vechi între Budapesta și Bruxelles

Conflictul are rădăcini mai vechi. Comisia Europeană a sesizat Curtea încă din 2021, susținând că măsurile adoptate de guvernul ungar încalcă tratatele europene și principiile privind egalitatea și nediscriminarea.