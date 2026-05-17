Ministrul lui Bolojan: „Alianța PNL-USR poate guverna!”

Alianța PNL-USR este a doua forță parlamentară și ar trebui să primească mandatul de formare a Guvernului dacă PSD nu reușește. Declarația vine de la ministrul interimar de la Fonduri Europene înainte de consultările de la Palatul Cotroceni.

Pîslaru: „Dacă PSD nu reușește, PNL și USR pot guverna!”

Dragoș Pîslaru susține că Ilie Bolojan este în continuare o variantă de premier, dar o renominalizare a sa în acest context e dificilă.

Ministrul e de părere că e firesc și constituțional ca în cazul în care Partidul Social Democrat nu reușește o majoritate, atunci să guverneze PNL și USR.