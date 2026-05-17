Petrișor Peiu (liderul senatorilor AUR): „Guvernul Bolojan confundă promovarea producătorilor români cu întâlnirile de protocol ale marilor importatori”

Liderul senatorilor AUR Petrișor Peiu critică întâlnirea dintre premierul interimar Ilie Bolojan și conducerea grupului german Schwarz, acuzând Guvernul că prezintă drept sprijin pentru economia românească o discuție purtată cu unele dintre cele mai mari rețele de import din România.

„Unele glume se scriu singure, mai ales atunci când guvernul vrea să își cosmetizeze cele mai penibile acțiuni. Premierul Ilie Bolojan se întâlnește cu cei mai mari importatori din România pentru a vorbi despre „promovarea producătorilor români”. Omul nostru de la palatul Victoria s-a întâlnit, servil, cu un mare producător german de mâncare, care își vinde produsele aici prin cele mai mari supermarket-uri din țară și vrea să ne convingă că a făcut-o pentru a promova industria românească.

De fapt, este ca în bancurile de la Radio Erevan: nemții nu doreau să cumpere ceva din România, ci doreau să vândă. Și nu mâncare, ci „servicii de digitalizare”. Și nu pe piața liberă, ci direct instituțiilor de stat, inclusiv STS.

În contextul efortului, depus de vicepremierul Oana Gheorghiu, de promovare a serviciilor grupului german Schwarz către achizitorii publici din țară am aflat cu toții că, în ziua de 10 martie 2026, premierul Ilie Bolojan și CEO-ul Schwarz Group, Gerd Chrzanowski, s-au întâlnit, la Palatul Victoria, pentru a vorbi despre „oportunitățile de investiții în sectorul producției alimentare din România, precum și despre promovarea producătorilor români pe piețele europene”.

Ei bine, ar fi de râs dacă nu ar fi de plâns, dar Lidl și Kaufland, firmele din grupul Schwarz prezente în România, sunt printre importatorii fruntași la noi în țară: Lidl pe locul 5, iar Kaufland pe locul 20. E drept că una dintre ele, Kaufland, se află printre primii 500 de exportatori din România. Dar pe locul 281!

Pentru a fi cât se poate de clar: cele două rețele germane domină piața locală a comerțului alimentar: în funcție de cifra de afaceri din 2024, Lidl a ocupat primul loc, cu aproximativ 24 de miliarde de lei, iar Kaufland locul al doilea, cu aproape 20 de miliarde de lei.

Oricine intră în magazinele Lidl și Kaufland va vedea produsele importate care fac din cele două firme unii dintre marii importatori de alimente din țară. Nu știu cum i-o fi prezentat Oana Gheorghiu realitatea șefului ei de guvern, dar firmele Lidl și Kaufland au tot interesul să importe cantități uriașe de mâncare, căci Schwarz Group deține 23 de fabrici care produc dulciuri, băuturi și produse de patiserie destinate în special mărcilor private ale Lidl și Kaufland” , a declarat liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu.