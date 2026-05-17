Tensiune maximă: 24 de ore până la consultările oficiale. Liniile roșii impuse de Nicușor Dan
Palatul Cotroceni
Au mai rămas 24 de ore până încep consultările oficiale de la Palatul Cotroceni! Partidele politice sunt așteptate pe rând în fața președintelui să își spună punctul de vedere și să vină cu soluții pentru formarea noului Guvern. Atât președintele, cât și partidele încearcă să își impună propriile linii roșii.
Agenda consultărilor de la Palatul Cotroceni
Ora 09:00 - Partidul Social Democrat (PSD)
Ora 10:00 - Alianța pentru Unirea Românilor (AUR)
Ora 11:00 - Partidul Național Liberal (PNL)
Ora 12:00 - Uniunea Salvați România (USR)
Ora 13:00 - Uniunea Democrată Maghiară din România (UDMR)
Ora 14:00 - Grupul Parlamentar al Minorităților Naționale
Ora 15:00 - Partidul S.O.S. România (SOS)
Ora 16:00 - Partidul Oamenilor Tineri (POT)
Liniile roșii impuse pentru noul guvern
*Președintele Nicușor Dan
-Guvern majoritar
-fără AUR
Ce vrea PSD
-fără Ilie Bolojan
-fără USR
Ce vrea PNL
-fără PSD
-Ilie Bolojan premier
Ce vrea USR
-fără PSD
-Ilie Bolojan premier
Ce vrea UDMR
-Guvern majoritar (refacerea Coaliției)
-fără AUR
