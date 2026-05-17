Planul PNL-USR de suspendare a președintelui. Ce știe Crin Antonescu?

Ilie Bolojan și USR-iștii ar beneficia de o suspendare a lui Nicușor Dan! Este bomba momentului înaintea consultărilor de mâine lansată de Crin Antonescu în exclusivitate la Realitatea PLUS. Premierul demis se crede deja președintele țării și vorbește ca și cum ar fi șeful statului, a spus fostul candidat la prezidențiale. Iar în aceste zile asistăm la construirea mitului conducătorului neabătut – Ilie Bolojan, mai spune Crin Antonescu.

Crin Antonescu: „Bolojan vorbește ca și cum este deja președinte!”

„Așa cum domnul Bolojan face abstracție de președinte, vorbește deja ca și cum ar fi președinte.

Nu discut ce vorbește. Eu vorbesc de ton și de atitudine.

Ei sunt, ei sunt. Extremiștii sunt cei care, chiar cu prețul de a încălca regulile cadrului democratic, doresc toată puterea, deși sunt în minoritate.

Că va avea loc o suspendare sau nu, nu știu.

Probabil că așa ceva nu le-ar displăcea. Eu sunt absolut convins că acești oameni au pornit pe o cale care este evidentă și anume de a deține toată puterea în statul român.

Ei nu o măsură.

Exact așa cum USR-ul a luat ministere de maximă importanță, având cel mai mic scor în această combinație.

Exact așa cum domnul Ciucu se consideră al doilea votat dintre români, când el a luat 200.000 de voturi și, nu știu, Simion a luat 5 milioane.

Acum se construiește mitul conducătorului neabătut.”, a declarat Crin Antonescu.