Abuz în uniformă! Polițist, reținut după ce a agresat o prostituată și i-a furat banii

Caz șocant la Cluj. Un polițist a fost reținut și este cercetat penal după ce a bătut o prostituată în vârstă de 21 de ani și i-a furat banii. Bărbatul este cunoscut de colegii săi că are probleme de comportament. 

Totul s-a întâmplat după ce agentul s-a întâlnit cu tânără și împreună ar fi băut și ar fi consumat substanțe interzise. La plecare, polițistul i-ar fi furat femeii suma de 200 de euro și 150 de lei.

Conflictul a degenerat iar femeia ar fi fost bătută cu pumnii și picioarele după ce a sesizat lipsa banilor și a sunat la 112.

Din primele informații, polițistul ar mai fi avut și în trecut probleme grave cu legea și ar fi fost tolerat în mod inexplicabil. Acesta și-a amenințat cu arma fostele iubite și a bătut 2 bărbați. 