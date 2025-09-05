Totul s-a întâmplat după ce agentul s-a întâlnit cu tânără și împreună ar fi băut și ar fi consumat substanțe interzise. La plecare, polițistul i-ar fi furat femeii suma de 200 de euro și 150 de lei.

Conflictul a degenerat iar femeia ar fi fost bătută cu pumnii și picioarele după ce a sesizat lipsa banilor și a sunat la 112.

Din primele informații, polițistul ar mai fi avut și în trecut probleme grave cu legea și ar fi fost tolerat în mod inexplicabil. Acesta și-a amenințat cu arma fostele iubite și a bătut 2 bărbați.