Potrivit anchetatorilor italieni, acesta și-ar fi urmărit partenera printr-un dispozitiv GPS și ar fi încercat să-i dea foc, în urma unei certe izbucnite la locul de muncă al femeii.

O relație marcată de violență și control

În documentele instanței, de aproximativ opt pagini, magistrații descriu comportamentul bărbatului ca fiind „obsesiv” și „morbid”, evidențiind o atitudine constantă de control asupra victimei. Surse judiciare arată că tensiunile dintre cei doi s-au intensificat între lunile aprilie și noiembrie, perioadă în care femeia ar fi fost frecvent agresată.

Cel mai grav incident s-a produs pe 5 noiembrie, în parcarea locului de muncă al soției. Femeia îi spusese că vrea să se despartă, moment în care bărbatul ar fi reacționat violent: a bătut-o, a amenințat-o și i-a aruncat pe față un lichid inflamabil, spunându-i amenințător:

„Vrei să vezi copiii în seara asta?”

Agresiune filmată de camerele de supraveghere

Femeia a reușit să solicite ajutor, sunând la numărul de urgență, iar imaginile surprinse de camerele de supraveghere au confirmat agresiunea. Carabinierii au găsit la fața locului o sticlă de plastic de jumătate de litru, care conținea, cel mai probabil, benzină.

La audiere, românul a predat o brichetă, telefonul mobil și dispozitivul GPS pe care îl montase pe mașina victimei pentru a-i urmări deplasările.

Victima, rănită la nivelul feței

Conform publicației Corriere della Sera, femeia a suferit arsuri și leziuni oculare, diagnosticate drept conjunctivită chimică, precum și traumatisme și abraziuni la nivelul degetelor. Medicii estimează că are nevoie de 15 zile de îngrijiri medicale.

Cei doi au împreună doi copii minori, care, potrivit relatărilor anchetatorilor, au fost martori la mai multe episoade de violență domestică. Autoritățile italiene analizează acum și posibilitatea extinderii acuzațiilor pentru rele tratamente aplicate minorilor.

Un agresor care poza în victimă

Potrivit rudelor, în familia celor doi exista o „atmosferă tensionată”, iar suspectul era adesea irascibil. Într-o întorsătură șocantă, bărbatul declarase în vară, în fața autorităților, că el ar fi fost, de fapt, victima unor abuzuri, încercând să o compromită pe partenera sa.

Magistrații italieni consideră însă că probele și înregistrările video arată clar un tipar de violență și control psihologic, motiv pentru care au decis plasarea bărbatului în arest preventiv.