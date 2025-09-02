Poliția a fost alertată de un localnic din comuna prahoveană Baba Ana, care a sunat, marți dimineață, la 112, după ce a observat pe o stradă o femeie bătută, cu urme de sânge la nivelul feței.

Polițiștii sosiți la fața locului au constatat că victima, o femeie în vârstă de 57 de ani ar fi fost agresată de către un bărbat, care ar fi coborât dintr-un autoturism.

Ulterior, agresorul s-ar fi urcat din nou în vehicul și ar fi acroșat victima, părăsind locul faptei imediat după incident.

Femeia a primit îngrijiri medicale la fața locului, ulterior fiind transportată la spital.

Suspectul a fost identificat ca fiind un bărbat de 53 de ani, cu care victima avea o relație extraconjugală. Bărbatul urma să fie audiat.