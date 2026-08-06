Noua Lege a salarizării în Sănătate 2026. Ce conțin revendicările trimise de sindicate către Ministerului Muncii

Scris de Iulian Budusan Publicat: 6 aug. 2026, 17:07

Federația Sanitas și Federația „Solidaritatea Sanitară” au trimis joi o propunere comună de revizuire a proiectului legii salarizării către Ministerul Muncii și Ministerul Sănătății. În loc de simple modificări punctuale, organizațiile sindicale au elaborat un cadru legislativ integrat care vizează veniturile întregului personal din sistemul public de sănătate.

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