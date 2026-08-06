Noua Lege a salarizării în Sănătate 2026. Ce conțin revendicările trimise de sindicate către Ministerului Muncii

Inițiatorii susțin că noul model reconfigurează grila de salarizare astfel încât veniturile fixe să reflecte mai fidel gradul de complexitate al activității, nivelul de responsabilitate, riscurile profesionale și efortul depus pentru asigurarea continuității serviciilor medicale.
Diferențiere în funcție de nivelul spitalului: Proiectul împarte unitățile sanitare în șase categorii distincte (de la spitale regionale și universitare până la centre medico-sociale), corelând salariul de bază cu complexitatea activității fiecărei instituții.
Majorarea salariului de bază prin integrarea sporurilor: Pentru patru categorii de secții și compartimente sunt prevăzuți coeficienți suplimentari. O parte din veniturile derivate anterior exclusiv din sporuri este transferată direct în salariul fix.
O grilă unică pentru tot personalul: Propunerea include reglementări atât pentru personalul medico-sanitar și auxiliar, cât și pentru angajații din categoriile TESA (tehnic, economic, administrativ) și serviciile de ambulanță.
Clarificarea sporurilor pentru condiții periculoase: Sunt stabilite praguri minime obligatorii pentru riscurile profesionale. Sunt menținute compensațiile pentru activitatea în medii cu radiații, neonatologie, săli de naștere, laboratoare sau zone izolate.
Plata muncii suplimentare și a gărzilor: Sporul de tură rămâne la nivelul de 15%, în timp ce orele lucrate în weekend și de sărbătorile legale vor fi remunerate cu un tarif orar majorat între 50% și 100%. Sunt introduse reguli mai clare pentru gărzile la domiciliu și liniile de gardă parțiale.
Garantarea veniturilor actuale și finanțare sigură: Pachetul solicită menținerea sumelor compensatorii pentru ca niciun angajat să nu înregistreze scăderi salariale. Finanțarea majorărilor urmează să fie asigurată prin CNAS până la finalizarea reformei privind finanțarea spitalelor.
Pilotarea salarizării pe criterii de performanță: Este propus un program-pilot la nivel național pentru acordarea de stimulente financiare pe baza performanței, fără a afecta independența profesională sau calitatea actului medical. De asemenea, angajații care contribuie la realizarea veniturilor proprii ale instituțiilor vor putea primi stimulente de până la 30%.
Dialog social cu valoare obligatorie: Sindicatele solicită ca normele convenite să devină reguli stricte de aplicare la nivelul întregului sector.