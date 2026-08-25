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Economie· 1 min citire
Ajutoarele persoanelor cu dizabilități ar putea fi suspendate
Persoane cu dizabilități
Publicat25 aug. 2026, 09:46
SursăRealitatea PLUS
O nouă lovitură gravă din partea reagimului Bolojan pentru persoanele cu dizabilități. Stimulentele pentru acești români ar putea fi suspendate, până la plata restanțelor de peste 650 de milioane de lei, care au fost acumulate de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti.
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