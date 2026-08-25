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S-a deschis circulația pe Centura de Nord a Focșaniului: legătura dintre DN2D și Autostrada Moldovei A7
Centura de Nord a Focșaniului
Centura de Nord a Focșaniului, drumul de legătură dintre DN2D Focşani–Târgu Secuiesc şi Autostrada Moldovei A7, s-a deschis circulaţiei începând de marţi, 25 august, anunţă Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR).
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