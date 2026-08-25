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S-a deschis circulația pe Centura de Nord a Focșaniului: legătura dintre DN2D și Autostrada Moldovei A7

Centura de Nord a Focșaniului

Centura de Nord a Focșaniului

Scris de Darius Stănescu Publicat: 25 aug. 2026, 18:51

Centura de Nord a Focșaniului, drumul de legătură dintre DN2D Focşani–Târgu Secuiesc şi Autostrada Moldovei A7, s-a deschis circulaţiei începând de marţi, 25 august, anunţă Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR).

Noua centură va reduce semnificativ traficul greu din municipiul Focşani, în special pe strada Mărăşeşti, întrucât şoferii nu mai sunt nevoiţi să tranziteze oraşul. În plus, drumul asigură o conexiune mai rapidă cu principalele coridoare rutiere naţionale.

Se deschide circulația rutieră pe centura de Nord a Focșaniului

CNAIR a anunțat într-o postare pe Facebook că „începând de astăzi, 25 august, se deschide circulaţia rutieră pe Centura de Nord a Focşaniului, drumul de legătură dintre DN2D Focşani-Târgu Secuiesc şi Autostrada Moldovei A7. Noua conexiune va contribui la reducerea traficului greu din municipiu, în special de pe strada Mărăşeşti, îmbunătăţind astfel siguranţa şi confortul locuitorilor”.

Prin noua centură, accesul dinspre DN2D către E85 şi Autostrada Moldovei A7 va fi fluidizat, şoferii evitând tranzitarea oraşului Focşani şi beneficiind de o rută mai eficientă.

„Deschiderea Centurii de Nord reprezintă un pas important pentru un municipiu Focşani mai puţin aglomerat şi un judeţ Vrancea mai bine conectat", precizează oficialii CNAIR.

Potrivit oficialilor locali, drumul inaugurat astăzi are o importanţă strategică pentru întregul judeţ Vrancea, contribuind la o mai bună legătură între zona de vest a judeţului şi principalele coridoare rutiere naţionale ale ţării.

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