Nuclearelectrica rămâne fără director general în plină criză a energiei, cu reactoarele de la Cernavodă oprite
Nuclearelectrica a oprit reactoarele de la Cernavodă
Cosmin Ghiță renunță la mandatul de director general al Nuclearelectrica, compania urmând să înceapă procedurile pentru selectarea unui nou titular al funcției.
Cosmin Ghiță renunță la mandatul de director general al Nuclearelectrica
Cosmin Ghiță a decis să renunțe la mandatul de director general al Societății Naționale Nuclearelectrica. Compania a fost notificată marți, 25 august 2026, cu privire la solicitarea acestuia de încetare a contractului de mandat încheiat cu SN Nuclearelectrica SA.
Informația a fost transmisă acționarilor și investitorilor printr-un anunț publicat la Bursa de Valori București.
„Societatea Națională Nuclearelectrica informează acționarii și investitorii că în data de 25 august 2026 a fost notificată cu privire la solicitarea domnului Cosmin Ghiță, director general al SN Nuclearelectrica SA, de încetare a contractului de mandat, încheiat cu SN Nuclearelectrica SA. Nuclearelectrica va comunica data efectivă la care renunțarea la mandat urmează să își producă efectele”, se arată în informarea transmisă Bursei de Valori București.
Data la care plecarea lui Cosmin Ghiță va deveni efectivă nu a fost anunțată încă de companie. Nuclearelectrica a precizat că va comunica ulterior momentul în care renunțarea la mandat își va produce efectele.
Guvernul anunță că urmează selecția unui nou director general
Decizia lui Cosmin Ghiță vine într-un moment complicat pentru Nuclearelectrica, în condițiile în care centrala de la Cernavodă este afectată de debitele foarte scăzute ale Dunării, iar compania se află și în contextul unor verificări privind proiectul reactoarelor modulare mici de la Doicești.
Guvernul a confirmat renunțarea la mandat și a explicat ce se va întâmpla după perioada de preaviz prevăzută în contract.
„Demisia este un act unilateral de voință. După o perioada de preaviz de 90 de zile, conform contractului, dar care poate fi scurtată cu acordul parților, va urma o selecție pentru un nou titular”, a comunicat purtătorul de cuvânt al Guvernului, la solicitarea jurnaliștilor.
Prin urmare, după încetarea mandatului lui Cosmin Ghiță, Nuclearelectrica urmează să treacă printr-o procedură de selecție pentru ocuparea funcției de director general.
Cât timp a condus Cosmin Ghiță Nuclearelectrica
Cosmin Ghiță se află la conducerea Nuclearelectrica din 2 septembrie 2017. El a preluat atunci funcția de director general cu un mandat provizoriu pentru o perioadă de patru luni.
Ulterior, Cosmin Ghiță a fost numit director general cu mandat de patru ani, începând din 11 februarie 2019.
Cel mai recent mandat al său a început la 12 februarie 2023 și urma să se încheie la 12 februarie 2027. Renunțarea anunțată acum întrerupe astfel mandatul înainte de termenul stabilit inițial.
Nuclearelectrica i-a transmis lui Cosmin Ghiță și mulțumiri pentru activitatea desfășurată în perioada în care s-a aflat la conducerea companiei.
„SN Nuclearelectrica îi mulțumește lui Cosmin Ghiță pentru contribuția adusă la dezvoltarea companiei pe perioada derulării mandatelor sale de director general al companiei.”
Ce se întâmplă cu Nuclearelectrica după plecarea lui Cosmin Ghiță
Schimbarea de la conducerea Nuclearelectrica are loc în condițiile în care compania este principalul producător de energie nucleară din România și singurul producător de combustibil nuclear destinat tehnologiei CANDU 6 utilizate la Cernavodă.
Societatea Națională Nuclearelectrica a fost înființată în 1998, iar în octombrie 2013 a listat la Bursa de Valori București 10% din capitalul social.
Compania administrează Centrala Nuclearoelectrică de la Cernavodă, unde sunt operate Unitățile 1 și 2, fiecare cu o capacitate de 700 MW, precum și Fabrica de Combustibil Nuclear de la Pitești.
În condiții normale de funcționare, cele două reactoare de la Cernavodă asigură aproximativ 20% din necesarul de energie al României.
În prezent, însă, ambele reactoare sunt oprite din cauza nivelului scăzut al Dunării.
Cernavodă, oprită din cauza debitelor scăzute ale Dunării
Renunțarea lui Cosmin Ghiță la mandat are loc într-un context energetic dificil pentru România.
Centrala de la Cernavodă a fost afectată de scăderea accentuată a debitelor Dunării. România se află în stare de alertă energetică din 1 august, după oprirea primului reactor de la Cernavodă, cu o capacitate de 700 MW, la 28 iulie.
Debitele foarte scăzute ale Dunării au afectat și producția celor două hidrocentrale de pe fluviu de la intrarea în țară, aceasta ajungând la aproximativ jumătate din nivelul obișnuit. Producția hidrocentralelor respective reprezintă, în condițiile prezentate, aproximativ 10-15% din totalul generat la nivel multianual.
Centrala de la Cernavodă, care a fost oprită total pe 13 iulie, asigură în condiții normale de funcționare aproximativ 20% din producția națională de energie.
Nuclearelectrica a avut un profit de peste 1,1 miliarde de lei
Plecarea lui Cosmin Ghiță este anunțată după ce Nuclearelectrica a raportat rezultate financiare importante în prima jumătate a anului 2026.
Compania a obținut în primul semestru un profit net de 1,184 miliarde de lei, în creștere cu 36,6% comparativ cu perioada similară a anului trecut, potrivit raportului semestrial transmis Bursei de Valori București.
În același timp, producția de energie electrică realizată și livrată de CNE Cernavodă în Sistemul Energetic Național a totalizat 4,154 milioane MWh în primele șase luni din 2026.
Față de aceeași perioadă din 2025, când producția a ajuns la 4,706 milioane MWh, rezultatul din acest an reprezintă o scădere de 11,74%.
Raportul Corpului de control al premierului, publicat înainte de plecarea lui Ghiță
Decizia directorului general vine și la câteva săptămâni după publicarea concluziilor unui raport realizat de Corpul de control al premierului cu privire la activitățile pentru dezvoltarea proiectului reactoarelor modulare mici, cunoscut sub denumirea de proiectul SMR de la Doicești.
Sinteza verificărilor și recomandările Corpului de control al premierului au fost transmise la 27 iulie.
Cu aproximativ două săptămâni înainte, pe 14 iulie, Nuclearelectrica anunțase că a primit de la Ministerul Energiei, acționarul majoritar al companiei, o solicitare pentru convocarea unei Adunări Generale Extraordinare a Acționarilor.
Solicitarea viza informarea acționarilor Nuclearelectrica cu privire la concluziile și recomandările incluse în raportul Corpului de control al premierului.
Ulterior, pe 20 iulie, compania a anunțat convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor pentru 10/11 septembrie. Nota de informare referitoare la concluziile și recomandările raportului a fost inclusă pe ordinea de zi a reuniunii.
Conducerea Nuclearelectrica a transmis ulterior acționarilor, printr-o informare amplă publicată la Bursa de Valori București, un punct de vedere referitor la constatările și recomandările Corpului de control al premierului.
Statul Român deține peste 82% din Nuclearelectrica
Nuclearelectrica este controlată de statul român prin Ministerul Energiei.
Potrivit datelor BVB valabile la 31 decembrie 2025, statul român deținea 82,50% din capitalul social al companiei. Persoanele juridice dețineau 13,55%, în timp ce persoanele fizice aveau 3,95%.
Într-un alt set de date prezentat în contextul anunțului privind plecarea directorului general, participația statului prin Ministerul Energiei este indicată la 82,49% din acțiuni.
Nuclearelectrica are, prin urmare, un rol major în sistemul energetic național, iar schimbarea directorului general are loc în paralel cu problemele de producție de la Cernavodă și cu procesul de analiză a proiectelor companiei.
Pentru moment, Nuclearelectrica urmează să comunice data exactă la care renunțarea lui Cosmin Ghiță la mandat va produce efecte, iar ulterior va fi derulată selecția pentru ocuparea funcției de director general.
Citește și
- 18:14Consiliul Concurenței a concluzionat că principalii distribuitori de carburanți au respectat plafonarea adaosului comercial
- 16:31BNR se distanțează de declarațiile controversate ale consilierului lui Isărescu: „Opinii personale, nu poziții oficiale”
- 15:20Dragoș Pîslaru: Fără legea salarizării, ratăm jalonul din PNRR
- 13:47Fermierii pot cere ajutor financiar pentru porci și bovine de la 1 septembrie. Ce sume primesc
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News