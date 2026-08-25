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Economie· 1 min citire

Avertisment: criză energetică severă la iarnă, facturi uriașe

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat25 aug. 2026, 12:38
Actualizat25 aug. 2026, 12:39
SursăRealitatea PLUS

România ar putea trece printr-o criză energetică severă la iarnă, avertizează specialiștii. Gazele se scumpesc constant și au ajuns acum la cel mai mare preț din ultimii trei ani și jumătate. Populația este protejată pentru că plătește un preț plafonat, mult mai mic, dar este posibil ca acest gaz ieftin să nu ajungă.

Prețul gazelor ar putea exploda înainte de sezonul rece

Urmează o iarnă foarte grea, deoarece gazele se scumpesc accelerat. Sunt la cel mai înalt nivel din ultimii 3-4 ani.

La nivelul Europei, lucrurile sunt mai grave decât în România.

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