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Economie· 1 min citire
Avertisment: criză energetică severă la iarnă, facturi uriașe
Publicat25 aug. 2026, 12:38
Actualizat25 aug. 2026, 12:39
SursăRealitatea PLUS
România ar putea trece printr-o criză energetică severă la iarnă, avertizează specialiștii. Gazele se scumpesc constant și au ajuns acum la cel mai mare preț din ultimii trei ani și jumătate. Populația este protejată pentru că plătește un preț plafonat, mult mai mic, dar este posibil ca acest gaz ieftin să nu ajungă.
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