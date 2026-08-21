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Economie· 1 min citire

Moldovenii, loviți de scumpirea gazelor: facturile cresc cu 40% de la 1 septembrie. Oamenii au ieșit în stradă

Facturi majorate in Republica Moldova

Facturi majorate in Republica Moldova

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 21 aug. 2026, 11:25

Moldovenii sunt loviți în plin de anunțul scumpirii gazelor naturale: facturile ar urma să crească cu aproximativ 40% peste doar câteva zile. ANRE de la Chișinău a aprobat un tarif de 20,30 lei moldovenești/m³ cu TVA, față de 14,42 lei în prezent, ceea ce înseamnă o scumpire de aproape 6 lei pentru consumatorii casnici.

Decizia a fost luată pe 21 august, pe fundalul unui protest desfășurat în fața instituției, la care au participat inclusiv deputați din opoziție, precum și lideri ai partidelor extraparlamentare, scrie newsmaker.md.

Prețul gazelor furnizate de „Energocom” va fi de 18,79 lei moldovenești/m³ fără TVA, iar cu TVA inclus ajunge la 20,30 lei. Tariful aprobat este totuși mai mic decât cel solicitat de companie, care ceruse 20,93 lei/m³ cu TVA. Noile prețuri vor intra în vigoare la 1 septembrie 2026.

Tariful aprobat de ANRE este mai mic decât cel solicitat de „Energocom”. Compania a cerut un preț de 19,37 lei pentru un metru cub fără TVA sau 20,93 lei cu TVA inclus.

În prezent, consumatorii casnici achită 13,35 lei pentru un metru cub de gaze fără TVA sau 14,42 lei cu TVA inclus.

Hotărârea ANRE va intra în vigoare la 1 septembrie 2026, a transmis autoritatea de reglementare.

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