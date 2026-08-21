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Economie· 1 min citire
Moldovenii, loviți de scumpirea gazelor: facturile cresc cu 40% de la 1 septembrie. Oamenii au ieșit în stradă
Facturi majorate in Republica Moldova
Moldovenii sunt loviți în plin de anunțul scumpirii gazelor naturale: facturile ar urma să crească cu aproximativ 40% peste doar câteva zile. ANRE de la Chișinău a aprobat un tarif de 20,30 lei moldovenești/m³ cu TVA, față de 14,42 lei în prezent, ceea ce înseamnă o scumpire de aproape 6 lei pentru consumatorii casnici.
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