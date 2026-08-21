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Economie· 1 min citire
Marea amăgire din legea salarizării: cum a promis ministrul Muncii că nu va scădea niciun venit, deși noul proiect taie banii angajaților
Dragos Pîslaru
Publicat21 aug. 2026, 10:07
SursăRealitatea PLUS
Deși ministrul Muncii, Dragoș Pîslaru, promitea în urmă cu două luni că noua lege a salarizării nu va duce la scăderea veniturilor angajaților din sectorul public, realitatea arată contrariul. Ceea ce era prezentat drept o reformă fără pierderi pentru angajați se transformă într-o perspectivă tot mai clară de diminuare a veniturilor angajaților din România, conform Realitatea PLUS.
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