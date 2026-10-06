Dian Popescu anunță scumpiri puternice la energie: „Să nu vă așteptați la vremuri bune”. Cât ar putea crește prețurile

Românii ar putea ajunge să plătească facturi mai mari la energie, în condițiile în care prețurile de pe piețele europene continuă să crească. Dian Popescu, expert în energie, a declarat pentru Realitatea PLUS că diferențele dintre prețurile actuale și cele la care furnizorii cumpără energia pentru lunile următoare sunt mult mai mari decât estimările privind o eventuală scumpire de numai 10%.
Dian Popescu: „Prețul energiei crește cu peste 60%”
Expertul în energie susține că evoluția contractelor pentru începutul anului arată deja o creștere puternică a costurilor.
„De la 1 ianuarie, după cum se vede evoluția prețurilor și vânzarea, cumpărarea pe piețele la termen, prețul energiei crește cu peste 60%. Eu când vă aud cu preț la factură de 10%, vă plătește râsul și știți bine că ce v-am spus la ăsta s-a și întâmplat”, a declarat Dian Popescu.
Acesta a explicat că, dacă până acum prețul de bază era în jurul valorii de 120 de euro pentru un megawatt-oră, furnizorii cumpără deja pentru lunile ianuarie, februarie și martie la aproximativ 200 de euro pentru un megawatt-oră.
„Dacă până acum era 120 de euro megawatt-ul oră preț de bază al energiei, iar furnizorii cumpără pe ianuarie, februarie și martie cu 200 de euro megawatt-ul oră, adică 80 de euro diferență. Faceți calculul, de unde sunt 10%?”, a spus expertul.
Avertisment privind situația furnizorilor de energie
Dian Popescu susține că problemele din piață sunt deja vizibile și afirmă că situația furnizorilor trebuie urmărită cu atenție. El consideră că măsurile adoptate până acum nu au reușit să stabilizeze piața.
„Noi nu mai avem o piață de energie. Poate să se întâlnească ANRE-ul de cinci ori, să se mute și la Sinaia și la Brașov. Pot să facă ce vor ei. Trebuia să facă demult, nu acum, să se întâlnească în momente de criză”, a declarat Dian Popescu.
Expertul a vorbit și despre datoriile statului către furnizorii de energie, dar și despre problemele financiare apărute în sector.
„Prețurile la energie nu mai pot fi oprite. Compensări și plafonări, la revedere, că au datorie, statul român are datorie câteva miliarde bune la furnizorii de energie. Uitați-vă în piață că deja al șaselea furnizor și-a cerut insolvența. Deci să nu vă așteptați la vremuri bune”, a afirmat acesta.
Prețurile din Europa influențează și România
Dian Popescu spune că România nu poate fi separată de evoluția pieței europene, deoarece prețurile la energie și gaze sunt strâns legate de ceea ce se întâmplă în restul continentului. În opinia sa, costurile ridicate ale gazelor se vor vedea și în prețul energiei electrice.
„Europa a înmagazinat gaze cu preț de 80 de euro pe megawatt-ul oră. Asta duce la un preț al energiei electrice peste 150 de euro, 180 de euro megawatt-ul oră de gaze. Piețele sunt cuplate. Lumea nu înțelege, pentru că sunt chestii tehnice, dar prețul se duce în sus în toată Europa”, a explicat expertul.
Acesta susține că România ar avea avantajul propriilor resurse de gaze și petrol, însă consideră că situația politică și lipsa unor decizii rapide complică lucrurile.
„Să nu credeți că România este ferită. Nu este ferită, pentru că nu avem guvern. Nu avem politicieni, nu avem decidenți. România ar putea să stea liniștită, pentru că are producție de gaz proprie, are producție de petrol propriu”, a mai declarat Dian Popescu.