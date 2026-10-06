Dian Popescu anunță scumpiri puternice la energie: „Să nu vă așteptați la vremuri bune”. Cât ar putea crește prețurile

Publicat 6 oct. 2026, 12:12 Sursă Realitatea PLUS

Românii ar putea ajunge să plătească facturi mai mari la energie, în condițiile în care prețurile de pe piețele europene continuă să crească. Dian Popescu, expert în energie, a declarat pentru Realitatea PLUS că diferențele dintre prețurile actuale și cele la care furnizorii cumpără energia pentru lunile următoare sunt mult mai mari decât estimările privind o eventuală scumpire de numai 10%.

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