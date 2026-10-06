Investiții uriașe, utilizare redusă: stațiile de încărcare pentru mașini electrice stau goale 95% din timp

Scris de Iulian Budusan Publicat: 6 oct. 2026, 15:37

România a depășit pragul de 10.000 de puncte publice de încărcare pentru mașini electrice, însă infrastructura este utilizată încă la un nivel redus. Potrivit datelor, stațiile de încărcare sunt folosite, în medie, doar 5% din timp, ceea ce înseamnă că rămân neutilizate aproximativ 95% din timp.

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