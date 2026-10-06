Investiții uriașe, utilizare redusă: stațiile de încărcare pentru mașini electrice stau goale 95% din timp
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România a depășit pragul de 10.000 de puncte publice de încărcare pentru mașini electrice, însă infrastructura este utilizată încă la un nivel redus. Potrivit datelor, stațiile de încărcare sunt folosite, în medie, doar 5% din timp, ceea ce înseamnă că rămân neutilizate aproximativ 95% din timp.
Rețeaua publică de încărcare pentru mașini electrice din România a cunoscut o dezvoltare accelerată în ultimii ani. Numărul punctelor disponibile a crescut de peste șase ori în cinci ani, iar din 2023 extinderea infrastructurii a avansat într-un ritm mai rapid decât creșterea numărului de vehicule electrice.
Potrivit unei analize realizate de Roland Berger, România dispune deja de o infrastructură care ar putea susține o creștere semnificativă a parcului auto electric. Problema este că, în prezent, cele mai multe stații sunt utilizate foarte puțin.
Peste 10.000 de puncte publice de încărcare
România a ajuns la peste 10.000 de puncte publice destinate încărcării mașinilor electrice, după o extindere accelerată a rețelei în ultimii cinci ani.
Din 2023, ritmul de dezvoltare a infrastructurii a fost de aproximativ 1,4 ori mai mare decât ritmul de creștere a parcului de vehicule electrice. Evoluția indică faptul că infrastructura a început să se dezvolte înaintea cererii.
Investițiile au venit atât din partea companiilor private, cât și prin programe de finanțare europene. Printre sursele de finanțare s-au numărat PNRR, Fondul pentru Modernizare și Mecanismul pentru Interconectarea Europei.
În același timp, operatorii continuă să instaleze noi puncte de încărcare, inclusiv în hub-uri dedicate și în zone cu trafic intens.
Explozie a numărului de stații ultrarapide
Una dintre cele mai spectaculoase schimbări s-a produs în segmentul încărcării ultrarapide.
În 2022, România avea doar 45 de puncte cu o putere de cel puțin 150 kW. Până în august 2026, numărul acestora a crescut la peste 2.060.
Rețeaua include și aproximativ 2.585 de puncte de încărcare rapidă, cu puteri cuprinse între 50 și 150 kW. Alte 5.420 de puncte au o putere mai mică de 50 kW.
Astfel, șoferii de mașini electrice au la dispoziție nu doar mai multe stații, ci și soluții care permit încărcarea într-un timp mult mai scurt față de infrastructura clasică.
Stațiile sunt neutilizate aproximativ 95% din timp
În ciuda investițiilor masive și a extinderii rapide a rețelei, gradul de utilizare rămâne redus.
Datele din studiul Roland Berger indică faptul că un punct public de încărcare este utilizat, în medie, aproximativ o oră și 12 minute într-un interval de 24 de ore. Cu alte cuvinte, stațiile rămân nefolosite aproape 95% din timp.
Nivelul redus de utilizare nu este explicat în principal prin faptul că proprietarii de mașini electrice își încarcă autoturismele acasă.
Peste 60% dintre proprietarii de vehicule electrice din România nu dețin o stație de încărcare proprie. Principala explicație pentru gradul scăzut de utilizare este, astfel, numărul încă redus de mașini electrice raportat la dimensiunea infrastructurii disponibile.
România are aproximativ 13 mașini electrificate pentru fiecare punct public
În prezent, în România există aproximativ 13 vehicule electrificate pentru fiecare punct public de încărcare. Media europeană este de aproximativ 14 vehicule pentru un punct.
Raportul arată că România nu se confruntă, cel puțin la nivelul infrastructurii publice, cu un deficit major de stații. Dimpotrivă, rețeaua s-a dezvoltat într-un ritm care permite absorbția unui număr mai mare de mașini electrice.
Problema este că cererea nu a ținut încă pasul cu ritmul investițiilor.
Mașinile electrice au început să câștige teren
Piața auto electrică din România a intrat însă pe o traiectorie ascendentă în 2026.
În primele opt luni ale anului au fost înmatriculate 7.067 de autoturisme complet electrice noi, cu peste 50% mai multe decât în aceeași perioadă din 2025.
În consecință, ponderea automobilelor electrice în totalul înmatriculărilor de mașini noi a crescut de la 4,9% la 8,2%.
Creșterea nu se limitează la mașinile noi. Și piața vehiculelor electrice second-hand s-a extins, peste 4.100 de astfel de autoturisme fiind înmatriculate pentru prima dată în România în primele opt luni ale anului.
În prezent, aproximativ una din două mașini electrice care intră pentru prima dată în parcul auto românesc este o mașină rulată.
Parcul auto electric rămâne însă redus
Chiar dacă vânzările și infrastructura de încărcare au crescut, mașinile complet electrice au încă o pondere foarte mică în parcul auto național.
Vehiculele 100% electrice reprezintă în continuare mai puțin de 1% din totalul automobilelor aflate în circulație în România.
Datele conturează astfel un paradox al tranziției către mobilitatea electrică: România a făcut pași importanți în dezvoltarea infrastructurii, însă numărul utilizatorilor este încă prea mic pentru ca rețeaua să fie exploatată la capacitatea sa.
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