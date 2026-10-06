Comerțul românesc accelerează: România, pe primul loc în UE în august

România a înregistrat în august cea mai mare creștere din Uniunea Europeană a volumului comerțului cu amănuntul față de luna precedentă. Potrivit Eurostat, avansul a depășit 2%, în timp ce retailul din UE și zona euro a crescut cu doar 0,1%. Comparativ cu august 2025, comerțul românesc a fost mai mare cu 1,2%.
România a înregistrat în august cea mai mare creștere lunară a volumului comerțului cu amănuntul dintre statele membre pentru care Eurostat are disponibile date. Avansul a fost de 2,3% față de luna iulie, în timp ce Suedia și Germania au raportat creșteri de 1,4%, respectiv 1,3%.
La polul opus, cele mai mari reduceri ale activității din retail au fost consemnate în Luxemburg, cu o scădere de 9,4%, Malta, cu minus 1,9%, și Letonia, cu minus 1,4%.
Retailul european a revenit ușor pe plus
Datele publicate de Eurostat arată că volumul comerțului cu amănuntul ajustat sezonier a crescut cu 0,1% în august, atât în zona euro, cât și la nivelul Uniunii Europene.
Evoluția vine după o lună iulie dificilă pentru retailul european. În luna precedentă, volumul vânzărilor scăzuse cu 0,6% în zona euro și cu 0,5% în Uniunea Europeană.
Alimentele și produsele nealimentare au susținut comerțul
În zona euro, categoria alimentelor, băuturilor și produselor din tutun a consemnat un avans de 0,1% în august față de iulie.
Produsele nealimentare, excluzând carburanții auto, au avut o evoluție mai bună, cu o creștere de 0,5%. În schimb, vânzările de carburanți prin magazinele specializate au coborât cu 1,9%.
La nivelul Uniunii Europene, comerțul cu alimente, băuturi și tutun a crescut cu 0,3%, în timp ce segmentul produselor nealimentare a avansat cu 0,5%.
Și în UE, carburanții auto au tras în jos rezultatele, volumul vânzărilor din magazinele specializate reducându-se cu 1,3%.
România, în topul creșterilor lunare
Performanța României se remarcă în special prin comparația de la o lună la alta. Creșterea de 2,3% din august a fost cea mai mare raportată în Uniunea Europeană.
Rezultatul indică o revenire puternică a activității comerciale după evoluția din luna iulie și plasează România înaintea Suediei și Germaniei în clasamentul creșterilor lunare.
Comerțul european a crescut și față de august 2025
Privită pe un interval de 12 luni, evoluția este de asemenea pozitivă, însă ritmul diferă semnificativ de la o țară la alta.
În august 2026, comparativ cu aceeași lună a anului trecut, volumul comerțului cu amănuntul ajustat a crescut cu 0,8% în zona euro și cu 1,2% în Uniunea Europeană.
Cele mai consistente creșteri anuale au fost raportate de Suedia, unde retailul a avansat cu 7,7%, urmată de Cipru, cu 7,5%, și Estonia, cu 6%.
În schimb, unele dintre marile piețe europene au înregistrat scăderi. Malta a consemnat un recul de 2,4%, Spania de 0,6%, Italia de 0,5%, iar Germania de 0,4%.
Datele Eurostat conturează astfel o evoluție neuniformă a consumului în Europa, cu diferențe importante între state atât în ceea ce privește dinamica lunară, cât și rezultatele raportate la anul precedent.