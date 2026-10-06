Comerțul românesc accelerează: România, pe primul loc în UE în august

Scris de Iulian Budusan Publicat: 6 oct. 2026, 16:14

România a înregistrat în august cea mai mare creștere din Uniunea Europeană a volumului comerțului cu amănuntul față de luna precedentă. Potrivit Eurostat, avansul a depășit 2%, în timp ce retailul din UE și zona euro a crescut cu doar 0,1%. Comparativ cu august 2025, comerțul românesc a fost mai mare cu 1,2%.

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