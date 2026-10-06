CCIR a găzduit Forumul de Afaceri România - Pakistan, în marja misiunii economice pakistaneze în România

Publicat 6 oct. 2026, 15:10 Actualizat 6 oct. 2026, 15:11

București, 6 octombrie 2026 – Camera de Comerț și Industrie a României (CCIR), în parteneriat cu Consiliul de Afaceri Pakistan – România (PRBC) și cu Ambasada României în Republica Islamică Pakistan, a organizat, în data de 6 octombrie a.c., Forumul de Afaceri România – Pakistan.

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