Nicușor Dan cere măsuri urgente pentru scăderea prețurilor la energie. Anunț important după reuniunea europeană înaintea Consiliului UE

Publicat 6 oct. 2026, 18:58 Sursă Realitatea.net, facebook

Președintele Nicușor Dan a transmis un mesaj ferm privind soluțiile de depășire a crizei energetice și redresarea competitivității economice a Europei, după o reuniune a statelor membre, desfășurată în perspectiva Consiliului European de săptămâna viitoare. Șeful statului a subliniat că este nevoie de măsuri urgente pentru reducerea prețurilor la energie și de o accelerare a simplificării legislației europene.

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