Tensiuni la CE Oltenia. Angajații de la Rovinari cer salarii mai mari decât colegii din alte unități

Publicat 6 oct. 2026, 18:32 Actualizat 6 oct. 2026, 18:46 Sursă Realitatea.net, Radio infinit Tg. Jiu

În timp ce sistemul energetic național se confruntă cu noi presiuni după oprirea Grupului 5 de la Termocentrala Turceni, angajații de la Termocentrala Rovinari cer majorări salariale, susținând că, în prezent, duc aproape singuri greul producției de energie în cadrul Complexului Energetic Oltenia (CEO). Un lider de sindicat a afirmat în presa locală că această solicitare se va afla pe lista solicitărilor către administrație, la viitoarea negociere a contractului colectiv de muncă.

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