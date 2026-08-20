ANAF, control de amploare la un complex turistic din Vâlcea: 70 de angajați ar fi fost plătiți „la negru” cu 4,3 milioane de lei

Scris de Realitatea.NET Publicat: 20 aug. 2026, 21:55

Un complex turistic din județul Vâlcea a intrat în vizorul inspectorilor ANAF în cadrul controalelor derulate la nivel național în sectorul HORECA. Autoritățile fiscale au descoperit că, timp de aproape trei ani, 70 de angajați ar fi primit venituri salariale suplimentare care nu erau declarate și pentru care nu fuseseră achitate taxele și contribuțiile datorate statului. Valoarea plăților neînregistrate a ajuns la 4,3 milioane de lei.

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