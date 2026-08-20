ANAF, control de amploare la un complex turistic din Vâlcea: 70 de angajați ar fi fost plătiți „la negru” cu 4,3 milioane de lei

Un complex turistic din județul Vâlcea a intrat în vizorul inspectorilor ANAF în cadrul controalelor derulate la nivel național în sectorul HORECA. Autoritățile fiscale au descoperit că, timp de aproape trei ani, 70 de angajați ar fi primit venituri salariale suplimentare care nu erau declarate și pentru care nu fuseseră achitate taxele și contribuțiile datorate statului. Valoarea plăților neînregistrate a ajuns la 4,3 milioane de lei.
Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală au identificat nereguli importante în urma unui control efectuat la o societate care administrează un complex turistic din Vâlcea.
Potrivit ANAF, în perioada 2022-2025, compania ar fi utilizat aproximativ 4,30 milioane de lei pentru acordarea unor plăți informale către 70 de angajați. Banii reprezentau venituri de natură salarială care nu apăreau în documentele oficiale ale societății.
O evidență paralelă a plăților
În timpul verificărilor, inspectorii antifraudă au descoperit inclusiv o agendă în care ar fi fost trecute plăți acordate angajaților în afara circuitului oficial.
Conform ANAF, existența acestei evidențe, coroborată cu verificarea documentelor contabile și a declarațiilor fiscale, a permis identificarea mecanismului prin care erau acordate sumele suplimentare.
Salariile prevăzute în contractele de muncă ar fi fost completate în mod sistematic cu bani care nu erau declarați autorităților fiscale. Pentru a ascunde destinația reală a sumelor retrase din societate, în contabilitate ar fi fost utilizate documente care prezentau situații nereale.
În acest mod, potrivit inspectorilor, societatea s-ar fi sustras de la plata obligațiilor fiscale aferente veniturilor salariale.
ANAF a stabilit un prejudiciu fiscal de 1,88 milioane de lei
După finalizarea verificărilor, inspectorii antifraudă au recalificat fiscal veniturile identificate și au stabilit obligații fiscale suplimentare în valoare totală de 1,88 milioane de lei.
Suma a fost achitată integral de companie la bugetul general consolidat al statului, la finalizarea controlului.
Potrivit ANAF, societatea a recunoscut faptele constatate de inspectorii fiscali și a achitat integral obligațiile stabilite în urma verificărilor.
ANAF continuă controalele în sectorul HORECA
Reprezentanții Agenției Naționale de Administrare Fiscală anunță că verificările în domeniul HORECA vor continua, obiectivul fiind identificarea situațiilor de evaziune fiscală și asigurarea unui tratament fiscal echitabil pentru operatorii economici.
Inspectorii atrag atenția că plata unor venituri salariale fără declararea acestora nu afectează doar încasările statului, ci poate avea consecințe și asupra drepturilor angajaților.
Contribuțiile sociale declarate și achitate corect sunt esențiale pentru stabilirea drepturilor de pensie și pentru accesul la sistemul de protecție socială și servicii medicale.