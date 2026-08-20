Cum gestionează criza apei alte state, în comparație cu România?

Seceta face ravagii în sistemul energetic din Europa, iar consumul crește tocmai în perioadele cu caniculă, când centralele nucleare sunt oprite sau funcționează la capacitate redusă din cauza lipsei apei. România este în această situație critică. Iată cum gestionează țara noastră această problemă, versus celelalte state.
Seceta, amenințare pentru securitatea energetică. România, cel mai dur exemplu
ROMÂNIA – Reactoarele nucleare, oprite
1.412 MW pierduți
- Cele două reactoare de la Cernavodă: 706 MW fiecare
- Oprirea lor a însemnat pierderea temporară a circa 20% din producția națională
- România importa deja aproximativ 1.700 MW
- Fără energia nucleară, necesarul de import poate depăși 2.500 MW
Cum au reacționat alte state la criza apei?
BULGARIA
- Centrala Kozlodui folosește un număr mare de pompe și are surse alternative de apă
- Un grup de lucru a fost înființat încă de la începutul lunii iulie 2026 pentru a monitoriza zilnic cotele fluviului
- S-a excavat continuu albia Dunării în zona pragurilor critice pentru a direcționa apa către gura de captare a centralei
- Sistemul energetic bulgar folosește capacități de stocare pentru a susține consumul de la orele de vârf
- Bulgaria a înregistrat exporturi istorice de energie, în plină criză
UNGARIA – Centrala Nucleară Paks
- Producția centralei a coborât la doar 10% din capacitate
- Autoritățile au decis scufundarea a două barje de 80 m în Dunăre (aceeași manevră a eșuat în România)
- Se pregătește construcția unui prag subacvatic în Dunăre: creștere a nivelului de până la un metru
FRANȚA (reactoarele asigură ~ 70% din electricitate)
- Reactoare oprite sau cu putere redusă din cauza temperaturii râurilor
- S-au impus limite pentru temperatura apei evacuate
SUEDIA
- În 2018, Centrala nucleară Ringhals a fost oprită după ce temperatura apei mării a atins 25°C
Situația la nivel european. Continentul este dependent de apă
33% din apa captată în UE este folosită pentru răcirea centralelor
- Aproximativ 62 miliarde m³ de apă/an sunt destinați sectorului energetic
- În 2023, 28% din teritoriul european s-a confruntat cu deficitul de apă timp de cel puțin 3 luni
- Europa se încălzește de două ori mai rapid decât media globală