Cum gestionează criza apei alte state, în comparație cu România?

Publicat 20 aug. 2026, 22:04 Sursă Realitatea PLUS

Seceta face ravagii în sistemul energetic din Europa, iar consumul crește tocmai în perioadele cu caniculă, când centralele nucleare sunt oprite sau funcționează la capacitate redusă din cauza lipsei apei. România este în această situație critică. Iată cum gestionează țara noastră această problemă, versus celelalte state.

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