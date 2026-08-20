Advertising
Advertising
Economie· 1 min citire
Semnal de alarmă de la sindicate în legătură cu Neptun Deep: „Statul a negociat prost prețul gazului!”
Neptun Deep
Publicat20 aug. 2026, 19:51
Actualizat20 aug. 2026, 19:52
SursăRealitatea PLUS
Sindicatele lansează acuzații grave la adresa statului român, despre care spun că a negociat mult prea scump prețul gazelor extrase în cadrul proiectului Neptun Deep. Blocul Național Sindical a trimis deja chiar și o scrisoare către Nicușor Dan, în care menționează că resursele din Marea Neagră se pot transforma într-o sursă de pierderi pentru buget.
Citește și
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News