Semnal de alarmă de la sindicate în legătură cu Neptun Deep: „Statul a negociat prost prețul gazului!”

Publicat 20 aug. 2026, 19:51 Actualizat 20 aug. 2026, 19:52 Sursă Realitatea PLUS

Sindicatele lansează acuzații grave la adresa statului român, despre care spun că a negociat mult prea scump prețul gazelor extrase în cadrul proiectului Neptun Deep. Blocul Național Sindical a trimis deja chiar și o scrisoare către Nicușor Dan, în care menționează că resursele din Marea Neagră se pot transforma într-o sursă de pierderi pentru buget.

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