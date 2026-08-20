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Economie· 1 min citire

Semnal de alarmă de la sindicate în legătură cu Neptun Deep: „Statul a negociat prost prețul gazului!”

Neptun Deep

Neptun Deep

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat20 aug. 2026, 19:51
Actualizat20 aug. 2026, 19:52
SursăRealitatea PLUS

Sindicatele lansează acuzații grave la adresa statului român, despre care spun că a negociat mult prea scump prețul gazelor extrase în cadrul proiectului Neptun Deep. Blocul Național Sindical a trimis deja chiar și o scrisoare către Nicușor Dan, în care menționează că resursele din Marea Neagră se pot transforma într-o sursă de pierderi pentru buget.

Prețul negociat de stat ar putea umfla facturile românilor

În același timp, susțin sindicaliștii, vor avea de suferit și românii, care se vor confrunta cu noi scumpiri în loc să beneficieze de o scădere a tarifelor la gaze naturale.

În cazul în care prețul gazului de pe piața liberă va coborî sub pragul de 48,75 euro pe Megawatt oră, statul va cumpăra mai scump decât piața. Cu alte cuvinte, spun sindicaliștii, statul a agreat să plătească un preț prea mare, care presupune riscuri.

De asemenea, calculele făcute de petiționari indică un cost final de 180 de euro pe Megawatt oră pentru consumatori.

Dacă gazele intră în centralele de cogenerare la un preț aproape dublu, se estimează o creștere de peste sută la sută a facturilor la căldură.

Există de asemenea și o întrebare arzătoare pe care și-o pun sindicaliștii. De ce statul cumpără de la OMV Petrom și nu de la Romgaz, care deține la rândul ei 50 la sută din Neptun Deep?

În consecință, sindicaliștii vor ca Nicușor Dan să convoace CSAT și să găsească răspunsuri la problemele ridicate.

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