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Economie· 2 min citire
Frână pentru majorări după explozia datoriei publice. Legea salarizării trebuie modificată, impactul financiar este prea mare - SURSE
Publicat20 aug. 2026, 10:13
Actualizat20 aug. 2026, 10:22
SursăRealitatea PLUS
Semnal sumbru de la Ministerul de Finanțe! România nu poate majora veniturile pentru că datoria publică a trecut de 60% din PUB, iar legea spune că dacă acest prag e depășit, atunci statul îngheață pensiile și salariile. Potrivit unor surse, Comisia Europeană a respins proiectul din cauza impactului financiar și ar fi recomandat să ne încadrăm în 10 miliarde de lei. La ora 14, liderii celor patru partide împreună cu ministrul Muncii și al Finanțelor merg la Cotroceni pentru discuții pe proiect.
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