Frână pentru majorări după explozia datoriei publice. Legea salarizării trebuie modificată, impactul financiar este prea mare - SURSE

Publicat 20 aug. 2026, 10:13 Actualizat 20 aug. 2026, 10:22 Sursă Realitatea PLUS

Semnal sumbru de la Ministerul de Finanțe! România nu poate majora veniturile pentru că datoria publică a trecut de 60% din PUB, iar legea spune că dacă acest prag e depășit, atunci statul îngheață pensiile și salariile. Potrivit unor surse, Comisia Europeană a respins proiectul din cauza impactului financiar și ar fi recomandat să ne încadrăm în 10 miliarde de lei. La ora 14, liderii celor patru partide împreună cu ministrul Muncii și al Finanțelor merg la Cotroceni pentru discuții pe proiect.

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