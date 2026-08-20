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Economie· 2 min citire

Frână pentru majorări după explozia datoriei publice. Legea salarizării trebuie modificată, impactul financiar este prea mare - SURSE

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Scris deRealitatea.NET
Publicat20 aug. 2026, 10:13
Actualizat20 aug. 2026, 10:22
SursăRealitatea PLUS

Semnal sumbru de la Ministerul de Finanțe! România nu poate majora veniturile pentru că datoria publică a trecut de 60% din PUB, iar legea spune că dacă acest prag e depășit, atunci statul îngheață pensiile și salariile. Potrivit unor surse, Comisia Europeană a respins proiectul din cauza impactului financiar și ar fi recomandat să ne încadrăm în 10 miliarde de lei. La ora 14, liderii celor patru partide împreună cu ministrul Muncii și al Finanțelor merg la Cotroceni pentru discuții pe proiect.

Conform surselor Realitatea PLUS, nici la întâlnirea de seara trecută la acea întâlnire tehnică nu a fost prezentat acest proiect modificat al legii salarizării. Ceea ce se cunpoaște însă este faptul că oficialii de la Comisia Europeană au respins această variantă trimisă de Dragoș Pîslaru din cauza impactului bugetar mult prea mare.

Comisia Europeană ar accepta impactul bugetar de 10 miliarde de lei

Impactul ar fi ajuns la 18 miliarde de lei, conform surselor. România nu are acești bani și Comisia Europeană ar accepta un impact bugetar de maxim 10 miliarde de lei, practic aceasta este suma în care România ar trebui să se încadreze pentru această lege.

Varianta inițială a legii a avut un impact de 8 miliarde de lei, deci România mai poate adăuga pe grile până la 10 miliarde de lei, iar în cazul în care este depășit acest prag, o variantă analizată, spun surse, ar fi aceea ca unele majorări să se acorde etapizat.

La ora 14:00 este o nouă întâlnire, de această dată cu liderii partidelor, pentru a vedea dacă ajung sau nu la un acord. Sursele Realitatea PLUS spun că legea ar putea fi trimisă astăzi către partide pentru analiză.

Este greu de spus dacă se vor da totuși aceste majorări, pentru că este vorba de o informare în ședința de guvern de la Ministerul de Finanțe. Datoria publică a depășit 60% din produsul intern brut, este estimat să ajungă până la 63% anul viitor, ceea ce înseamnă că în momentul de față România nu își mai permite să majoreze venituri, iar anul viitor s-ar putea produce înghețări de pensii și salarii.

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