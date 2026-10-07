Unde se duc banii românilor. Mâncarea, taxele și utilitățile consumă o mare parte din veniturile unei gospodării

Veniturile unei gospodării din România au trecut, în medie, de 10.000 de lei pe lună în trimestrul al doilea din 2026. Potrivit datelor publicate miercuri de Institutul Național de Statistică, suma a ajuns la 10.204 lei, cu 8% mai mult față de primele trei luni ale anului, în termeni nominali.
Față de trimestrul al doilea din 2025, veniturile totale medii lunare ale unei gospodării au crescut cu 7,4%. Calculat pentru fiecare persoană, venitul mediu a ajuns la 4.222 de lei, ceea ce înseamnă o creștere de 10,4% față de aceeași perioadă a anului trecut. Veniturile bănești au fost de 9.748 de lei pe lună pentru o gospodărie și au crescut cu 8,4% față de trimestrul întâi din 2026. În același timp, veniturile în natură au ajuns la 456 de lei lunar, fiind cu 1,7% mai mari față de perioada anterioară.
Salariile aduc cea mai mare parte a banilor în casă
Salariile brute și celelalte drepturi salariale au rămas principala sursă de bani pentru gospodăriile din România. Acestea au ajuns la 7.354 de lei lunar și au reprezentat 72,1% din totalul veniturilor, în timp ce prestațiile sociale au însumat 2.005 lei, adică 19,6%. Diferențele dintre oraș și sat rămân vizibile și atunci când sunt analizate veniturile și cheltuielile gospodăriilor. În mediul urban, venitul total mediu a fost de 11.118 lei pe gospodărie, de 1,2 ori mai mare decât în mediul rural, iar pe persoană s-au înregistrat 4.997 de lei în orașe și 3.405 lei la sate.
Cheltuielile au ajuns la 8.650 de lei pe lună
O gospodărie a cheltuit, în medie, 8.650 de lei lunar în trimestrul al doilea din 2026, ceea ce reprezintă 84,8% din veniturile totale. Raportat la fiecare persoană, cheltuielile au fost de 3.579 de lei, iar față de primele trei luni ale anului suma cheltuită de o gospodărie a crescut cu 635 de lei.
Comparativ cu trimestrul al doilea din 2025, cheltuielile totale medii lunare au fost mai mari cu 7,6%. Cheltuielile făcute în bani au ajuns la 8.279 de lei pe gospodărie, în creștere cu 8,2% față de trimestrul anterior, iar produsele agroalimentare și nealimentare obținute din resurse proprii au valorat 371 de lei, cu 2,3% mai mult.
Cea mai mare parte a cheltuielilor merge spre consum și taxe
Consumul a fost principala destinație a banilor cheltuiți de gospodării și a ajuns la 4.936 de lei pe lună, adică 57% din total. Alte 3.159 de lei, reprezentând 36,5% din cheltuieli, au mers către impozite, contribuții, cotizații și taxe, iar producția gospodăriei a atras 119 lei, respectiv 1,4% din total. Dintre cheltuielile de consum, cei mai mulți bani s-au dus pe produse agroalimentare și băuturi nealcoolice. O gospodărie a cheltuit în medie 1.581 de lei lunar pentru această categorie, echivalentul a 32% din totalul cheltuielilor de consum, potrivit datelor INS. Locuința, apa, energia electrică, gazele și ceilalți combustibili au costat, în medie, 813 lei pe lună pentru o gospodărie. Pentru îmbrăcăminte și încălțăminte s-au cheltuit 390 de lei, iar transportul a însemnat alte 376 de lei din bugetul lunar.
Diferențe între oraș și sat și la cheltuieli
În mediul urban, cheltuielile totale medii lunare au ajuns la 9.437 de lei pentru o gospodărie, în timp ce în mediul rural au fost de aproximativ 1,2 ori mai mici. Diferența se vede și la nivel individual, unde cheltuielile au fost de 4.241 de lei pe persoană în orașe și de 2.881 de lei în mediul rural.