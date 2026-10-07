Unde se duc banii românilor. Mâncarea, taxele și utilitățile consumă o mare parte din veniturile unei gospodării

Scris de Realitatea.NET Publicat: 7 oct. 2026, 11:08

Veniturile unei gospodării din România au trecut, în medie, de 10.000 de lei pe lună în trimestrul al doilea din 2026. Potrivit datelor publicate miercuri de Institutul Național de Statistică, suma a ajuns la 10.204 lei, cu 8% mai mult față de primele trei luni ale anului, în termeni nominali.

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