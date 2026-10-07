Facturile la curent se pregătesc de o nouă scumpire. Energia ar putea ajunge la 1,67 lei/kWh, cu 22% mai mult

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 7 oct. 2026, 09:01

Românii s-ar putea confrunta cu o nouă scumpire a energiei electrice, după ce Asociația Energia Inteligentă și-a refăcut calculele prezentate în luna august. Noua estimare vine după prelungirea situației de alertă de pe piața energiei electrice, dar ține cont și de evoluția estimată a prețului gazelor și a cursului valutar.

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