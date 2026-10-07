Facturile la curent se pregătesc de o nouă scumpire. Energia ar putea ajunge la 1,67 lei/kWh, cu 22% mai mult

Românii s-ar putea confrunta cu o nouă scumpire a energiei electrice, după ce Asociația Energia Inteligentă și-a refăcut calculele prezentate în luna august. Noua estimare vine după prelungirea situației de alertă de pe piața energiei electrice, dar ține cont și de evoluția estimată a prețului gazelor și a cursului valutar.
Pentru noile oferte casnice pe 12 luni, lansate în toamna acestui an, AEI estimează o creștere cuprinsă între 0,25 și 0,50 lei/kWh cu TVA față de ofertele comparabile din toamna anului 2025. Reperul central folosit în calcule este o majorare de 0,37 lei/kWh, într-o perioadă în care scumpirile puternice la energie pun tot mai multă presiune pe prețurile plătite de consumatori.
„Pentru ofertele casnice noi pe 12 luni, emise în toamna lui 2026, AEI a realizat o reevaluare a estimărilor realizate în august 2026 ca urmare a prelungirii situației de alertă pe piața de energie electrică mult peste estimările inițiale și datorită previziunii prețului gazelor și a cursului valutar, estimand o creștere de aproximativ 0,25–0,50 lei/kWh cu TVA față de o ofertă comparabilă din toamna lui 2025. Reperul central este +0,37lei/kWh”, explică Dumitru Chisăliță.
Prețul mediu ar putea ajunge la 1,67 lei/kWh
O creștere de 0,37 lei/kWh, aplicată unui preț mediu actual de 1,30 lei/kWh, ar duce prețul mediu al viitoarelor oferte la aproximativ 1,67 lei/kWh. Potrivit calculelor prezentate de AEI, diferența ar însemna o scumpire de aproximativ 22% față de o ofertă comparabilă din toamna anului trecut.
Analiza compară ofertele concurențiale existente în toamna anului 2025 cu cele pentru următoarele 12 luni și folosește aceeași zonă de distribuție. Dumitru Chisăliță precizează că în calcule nu sunt folosite drept bază prețurile plafonate care au fost valabile în prima jumătate a anului 2025.
Prețurile de pe piața spot au crescut puternic
Datele OPCOM arată o creștere puternică a prețurilor de pe Piața pentru Ziua Următoare. În august, media PZU a urcat de la 409,45 lei/MWh în 2025 la 793,19 lei/MWh în 2026, iar în septembrie creșterea a fost de la 506,05 lei/MWh la 917,36 lei/MWh.
AEI precizează că toate contribuțiile folosite în estimarea centrală sunt exprimate cu TVA și în lei/kWh facturați. Valorile prezentate sunt ipoteze de calcul și nu reprezintă componente publicate ale marjei furnizorilor de energie electrică.
Tarifele de rețea s-au modificat în 2026
Tarifele de rețea au fost modificate în 2026, însă efectul lor nu este același în toate zonele țării. Componenta de extragere din rețeaua de transport a crescut de la 33,03 lei/MWh la 36,45 lei/MWh, ceea ce influențează calculele făcute pentru prețurile finale.
Contribuția totală de 20 lei/MWh folosită în estimare rămâne însă o ipoteză de calcul. AEI arată că această valoare trebuie înlocuită cu tarifele exacte valabile în zona de distribuție care este analizată, pentru ca estimarea să reflecte situația concretă.
De unde ar veni scumpirea de aproximativ 22%
AEI estimează o scumpire centrală de aproximativ 22% față de o ofertă comparabilă din toamna anului 2025. Cea mai mare parte a creșterii ar veni din reînnoirea achizițiilor angro, care contribuie cu aproximativ 25 de bani/kWh în calculul realizat de asociație.
La această sumă s-ar adăuga aproximativ 6 bani/kWh din recuperarea pierderilor, primele suplimentare de risc și costurile de finanțare. AEI atrage însă atenția că aceste elemente nu trebuie adunate automat în toate situațiile, deoarece modul în care furnizorii își cumpără energia poate schimba calculul final.
„Primele de risc nu trebuie însumate automat, dacă furnizorul cumpără deja un produs care îi acoperă profilul, dezechilibrele sau riscul valutar, contribuțiile respective se reduc. Tabelul este o estimare transparentă a costurilor posibile, nu dovada că fiecare furnizor va majora oferta cu 37 bani/kWh”, se mai arată în comunicat.