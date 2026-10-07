CCR amână din nou verdictul în cazul ordonanței SAFE. Noul termen, fixat pe 21 octombrie

Scris de Dana Bărăgan Publicat: 7 oct. 2026, 14:15

CCR a amânat din nou verdictul privind ordonanța de urgență referitoare la programul SAFE, adoptată de Guvernul Bolojan. Sesizarea președintelui Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, va fi analizată din nou pe 21 octombrie.

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