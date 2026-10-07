CCR amână din nou verdictul în cazul ordonanței SAFE. Noul termen, fixat pe 21 octombrie

CCR a amânat din nou verdictul privind ordonanța de urgență referitoare la programul SAFE, adoptată de Guvernul Bolojan. Sesizarea președintelui Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, va fi analizată din nou pe 21 octombrie.
Curtea Constituțională a României (CCR) a amânat din nou decizia în cazul sesizării depuse de președintele Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu (PSD), privind ordonanța de urgență referitoare la programul SAFE. Noul termen stabilit de judecătorii constituționali este 21 octombrie.
Ce reclamă Sorin Grindeanu
Președintele Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, a solicitat CCR să constate existența unui conflict juridic de natură constituțională între Parlament și Guvern, pe care îl consideră declanșat de adoptarea ordonanței de urgență privind Programul SAFE.
Liderul PSD a cerut Curții Constituționale să stabilească și măsurile necesare pentru restabilirea ordinii constituționale, în cazul în care sesizarea va fi admisă.
În sesizarea transmisă CCR, Grindeanu susține că Guvernul condus de Ilie Bolojan și-ar fi depășit atribuțiile constituționale după demiterea prin moțiune de cenzură.
Potrivit argumentelor prezentate de șeful Camerei Deputaților, proiectul ordonanței de urgență privind programul SAFE a fost adoptat inițial pe 4 mai, însă ar fi fost modificat în ziua în care moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan a fost adoptată, respectiv pe 5 mai.
Forma finală a actului normativ ar fi fost transmisă spre publicare în Monitorul Oficial pe 8 mai, la trei zile după demiterea Cabinetului Bolojan.
Grindeanu susține că, după demiterea prin moțiune de cenzură, Guvernul avea statut interimar și nu mai putea exercita atribuții de legiferare. În opinia sa, Executivul interimar trebuia să se limiteze la administrarea treburilor publice curente.
Sesizarea, din nou pe masa judecătorilor CCR pe 21 octombrie
Prin sesizarea depusă, Sorin Grindeanu solicită CCR să stabilească dacă acțiunile Guvernului au generat un conflict juridic de natură constituțională între cele două autorități ale statului.
Curtea Constituțională a amânat însă din nou pronunțarea unei decizii, stabilind ca nou termen data de 21 octombrie.
Surse politice citate de HotNews au declarat că judecătorii constituționali s-ar pregăti să admită sesizarea depusă de șeful PSD. Informația reprezintă însă o relatare atribuită unor surse politice și nu o decizie oficială a CCR.