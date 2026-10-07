Decizie cu miză uriașă la CCR. Judecătorii constituționali tranșează conflictul Guvern-Parlament privind OUG SAFE

Scris de Dana Bărăgan Publicat: 7 oct. 2026, 08:16

Curtea Constituțională a României (CCR) decide astăzi dacă Guvernul avea dreptul să modifice ordonanța de urgență privind programul SAFE. Sesizarea depusă de Camera Deputaților spune că Ilie Bolojan și-a depășit atribuțiile constituționale pentru că la momentul respectiv Executivul era deja demis.

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