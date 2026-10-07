DIICOT a pus sechestru pe conturile lui Călin Georgescu. Prejudiciul din dosar depășește 1,1 milioane de euro

Publicat 7 oct. 2026, 12:30 Sursă Realitatea PLUS

Procurorii DIICOT au pus sechestru pe conturile lui Călin Georgescu în dosarul în care fostul candidat la alegerile prezidențiale e acuzat de înșelăciune. Prejudiciul din dosar este estimat la peste 1,1 milioane de euro.

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