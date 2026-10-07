DIICOT a pus sechestru pe conturile lui Călin Georgescu. Prejudiciul din dosar depășește 1,1 milioane de euro

Procurorii DIICOT au pus sechestru pe conturile lui Călin Georgescu în dosarul în care fostul candidat la alegerile prezidențiale e acuzat de înșelăciune. Prejudiciul din dosar este estimat la peste 1,1 milioane de euro.
"La data de 7 octombrie 2026, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală au dispus instituirea măsurii asigurătorii a sechestrului asupra mai multor conturi bancare deschise pe numele inculpatului în vârstă de 64 de ani, cercetat sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată.
Activitățile judiciare sunt realizate împreună cu polițiștii Direcției de Investigații Criminale din Inspectoratul General al Poliției Române.
Facem precizarea că, pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție", au transmis, miercuri, reprezentanții DIICOT, într-un comunicat.
Călin Georgescu a fost adus, miercuri dimineață, cu o dubă din Arestul Central al Poliției la sediul DIICOT, unde participă la perchezițiile informatice în dosarul în care este cercetat.
La sediul DIICOT a ajuns și soția fostului candidat la alegerile prezidențiale, Cristela, care a venit însoțită de un bodyguard și a fost întâmpinată de zeci de susținători.
Este pentru a doua zi în care soții Georgescu merg la DIICOT, Cristela având calitatea de martor în dosar.
De ce a fost arestat Călin Georgescu pentru 30 de zile
Călin Georgescu a fost reținut de procurorii DIICOT pe 21 septembrie, după perchezițiile făcute în dosarul în care este acuzat, alături de alte persoane, de constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată.
Anchetatorii susțin că omul de afaceri Răzvan Leu ar fi fost convins să depună garanții de peste 1,1 milioane de euro pentru obținerea unei finanțări de șase milioane de euro, bani care nu ar mai fi fost recuperați.
Tribunalul București a respins inițial cererea de arestare și l-a plasat pe Georgescu sub control judiciar, însă DIICOT a contestat decizia. Pe 29 septembrie, Curtea de Apel București a admis contestația procurorilor și a dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile, hotărârea fiind definitivă.