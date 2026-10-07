Facturile la energie, în atenția ANRE: ce reguli noi ar putea urma

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 7 oct. 2026, 07:46

Noi reguli ar putea schimba modul în care sunt plătite facturile la energie și gaze. ANRE urmează să discute modificările care ar putea aduce costuri mai mari pentru unii consumatori. Sunt vizate facturile de regularizare la gaze, dar și regulile pentru românii care au panouri solare și produc energie pentru consumul propriu.

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