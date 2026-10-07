Facturile la energie, în atenția ANRE: ce reguli noi ar putea urma

Noi reguli ar putea schimba modul în care sunt plătite facturile la energie și gaze. ANRE urmează să discute modificările care ar putea aduce costuri mai mari pentru unii consumatori. Sunt vizate facturile de regularizare la gaze, dar și regulile pentru românii care au panouri solare și produc energie pentru consumul propriu.
ANRE schimbă regulile. Ce obligații vor avea furnizorii
Facturile la energie și gaze ar putea fi calculate și plătite după reguli noi. Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) pregătește modificări care vizează mai multe categorii de consumatori, inclusiv persoanele care au panouri solare și produc energie pentru consum propriu. Proiectele se află însă în procedură de reglementare și nu reprezintă încă reguli definitive.
Mai multe prevederi care vizează modul în care sunt gestionate facturile la energie și gaze ar putea fi schimbate de ANRE.
Printre aspectele analizate se află facturile de regularizare la gaze, regulile aplicabile prosumatorilor și condițiile în care pot fi încheiate anticipat anumite contracte de furnizare a energiei electrice.
Schimbările sunt încă în etapa de reglementare, astfel că prevederile prezentate nu sunt în acest moment reguli definitive pentru consumatori.
Facturile de regularizare la gaze, printre modificările analizate
Una dintre zonele vizate de noile reguli este reprezentată de facturile de regularizare la gaze.
Acestea pot apărea atunci când consumul efectiv înregistrat diferă de cantitatea estimată anterior. Noile prevederi analizate de autoritatea de reglementare ar putea modifica modul în care sunt gestionate astfel de facturi.
În anumite situații, modificările ar putea avea ca efect costuri mai mari pentru unii consumatori, în funcție de situația concretă și de modul în care vor fi stabilite regulile finale.
Ce se poate schimba pentru românii care au panouri solare
ANRE analizează și reguli referitoare la consumatorii care produc energie electrică pentru propriul consum, cunoscuți drept prosumatori.
Noile prevederi ar urma să clarifice modul în care sunt gestionate energia produsă și consumată, precum și relația dintre prosumatori și furnizorii de energie.
Pentru românii care au investit în panouri fotovoltaice, modificările sunt importante deoarece pot influența modul în care sunt evidențiate cantitățile de energie produse și consumate și, implicit, relația acestora cu furnizorul.
Detaliile finale depind însă de forma în care vor fi adoptate proiectele aflate în procedura de reglementare.
Contractele cu preț fix, în atenția autorității
Schimbări sunt pregătite și în ceea ce privește contractele de furnizare a energiei electrice cu preț fix.
În anumite condiții, consumatorii care aleg să renunțe la contract înainte de expirarea perioadei stabilite ar putea suporta costuri suplimentare.
Aceste costuri nu ar putea fi aplicate în orice situație. Potrivit regulilor analizate, ele ar trebui să fie prevăzute în contract și să respecte condițiile stabilite de ANRE.
Prin urmare, persoanele care au încheiat contracte pe perioadă determinată ar trebui să verifice cu atenție prevederile referitoare la încetarea anticipată și eventualele costuri asociate.
Noile reguli nu sunt încă definitive
Este important de precizat că modificările analizate de ANRE se află încă în procedura de reglementare.
Asta înseamnă că forma finală a regulilor poate suferi modificări înainte de adoptare. Până la finalizarea procedurilor, consumatorii trebuie să țină cont de prevederile aflate în vigoare și de condițiile propriilor contracte.
Noile reglementări ar putea aduce schimbări pentru mai multe categorii de consumatori, de la clienții care primesc facturi de regularizare la gaze până la prosumatori și persoanele care au contracte de energie electrică cu preț fix.