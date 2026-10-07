Electrică vs. motor termic: cât te costă, de fapt, fiecare kilometru în România

Scris de Iulian Budusan Publicat: 7 oct. 2026, 12:12

Războiul din Iran și blocarea Strâmtorii Hormuz au împins în sus prețurile la benzină și motorină, iar criza lovește puternic rafinăriile din Orientul Mijlociu. Pentru șoferii români, însă, miza nu mai este doar prețul unui litru, ci costul unui kilometru: 100 km cu o electrică încărcată de la propriile panouri fotovoltaice pot costa aproximativ 5 lei, de până la 16 ori mai puțin decât cu un automobil pe combustibil.

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