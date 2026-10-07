Electrică vs. motor termic: cât te costă, de fapt, fiecare kilometru în România

Războiul din Iran și blocarea Strâmtorii Hormuz au împins în sus prețurile la benzină și motorină, iar criza lovește puternic rafinăriile din Orientul Mijlociu. Pentru șoferii români, însă, miza nu mai este doar prețul unui litru, ci costul unui kilometru: 100 km cu o electrică încărcată de la propriile panouri fotovoltaice pot costa aproximativ 5 lei, de până la 16 ori mai puțin decât cu un automobil pe combustibil.
Motorina, lovită puternic de criza rafinăriilor
Conflictul din Orientul Mijlociu și perturbarea transporturilor prin Strâmtoarea Ormuz au afectat una dintre cele mai sensibile verigi ale pieței petroliere: rafinăriile, arată un studiu efectuat de carbonbrief.org
Potrivit Agenției Internaționale a Energiei, peste o cincime din capacitatea de rafinare din Orientul Mijlociu a fost scoasă din funcțiune. Efectul s-a transmis rapid în prețurile produselor finite, în special în cazul motorinei.
Pentru șoferii români, această situație schimbă și întrebarea de bază. Nu mai contează doar cât costă un litru de carburant, ci cât plătești pentru fiecare kilometru parcurs.
Mașina electrică, avantaj uriaș cu energie produsă acasă
Cei care au o mașină electrică și își produc singuri energia cu ajutorul panourilor fotovoltaice beneficiază de cel mai mare avantaj.
În cazul unui sistem cu panouri și baterii de stocare, costul energiei necesare pentru 100 km poate ajunge la aproximativ 5 lei, în funcție de consumul mașinii și de condițiile de exploatare.
Prin comparație, costul pentru aceeași distanță parcursă cu o mașină pe benzină sau motorină poate fi de aproximativ 16 ori mai mare.
Avantajul electricelor rămâne și cu energia din rețea
Diferența nu dispare nici atunci când energia nu provine direct din panourile proprii.
Încărcarea de la rețea sau de la stațiile rapide crește costul unui kilometru, însă mașina electrică poate rămâne mai avantajoasă decât una alimentată cu benzină sau motorină.
Într-o perioadă în care prețurile carburanților sunt influențate de tensiunile geopolitice și de problemele de aprovizionare, costul energiei necesare pentru deplasare devine un criteriu tot mai important pentru șoferii care își aleg următoarea mașină.
Sinteză a costurilor de operare (estimări)
Calculul pentru fotovoltaice se bazează pe o investiție inițială de 30.000 lei pentru un sistem de 5 kW cu baterie de 5 kWh, amortizată pe 20 de ani. *** Textul menționează 5 lei/100 km pe baza unui consum ipotetic de 20 kWh; tabelul folosește consumul mediu specificat de 19 kWh.
Concluzie Costuri: Chiar și la cel mai mare tarif de încărcare rapidă (48,45 lei/100 km), operarea unui vehicul electric rămâne considerabil mai ieftină decât a unui vehicul pe benzină sau motorină (aproape 80 lei/100 km).