CCR respinge sesizarea lui Bolojan în cazul restanțelor salariale ale magistraților

Publicat 7 oct. 2026, 13:24 Actualizat 7 oct. 2026, 13:29

Curtea Constituțională a României (CCR) a stabilit miercuri că nu există un conflict juridic de natură constituțională între Guvern și Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) în disputa privind plata restanțelor salariale ale magistraților. Sesizarea premierului interimar Ilie Bolojan a fost respinsă ca neîntemeiată. Decizia CCR vine după ce Înalta Curte de Casație și Justiție a dat în judecată Guvernul și Ministerul Finanțelor pentru plata unor drepturi salariale restante, rezultate în urma unor majorări stabilite retroactiv prin hotărâri judecătorești.

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