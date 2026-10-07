Tolea Ciumac poate fi pus în libertate, dar trebuie să respecte o serie de restricții

Scris de Emanuel Focșan Publicat: 7 oct. 2026, 18:41

Luptătorul MMA Anatolie „Tolea” Ciumac ar putea fi pus în libertate. Magistrații au decis, miercuri, 7 octombrie 2026, înlocuirea măsurii arestării preventive cu măsura controlului judiciar. Ciumac a fost arestat pe 14 septembrie, după ce procurorii l-au acuzat că a lovit în mod repetat un bărbat cu pumnii în cap, în urma unui scandal izbucnit în Centrul Vechi al Capitalei.

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