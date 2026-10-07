Tolea Ciumac poate fi pus în libertate, dar trebuie să respecte o serie de restricții

Luptătorul MMA Anatolie „Tolea” Ciumac ar putea fi pus în libertate. Magistrații au decis, miercuri, 7 octombrie 2026, înlocuirea măsurii arestării preventive cu măsura controlului judiciar. Ciumac a fost arestat pe 14 septembrie, după ce procurorii l-au acuzat că a lovit în mod repetat un bărbat cu pumnii în cap, în urma unui scandal izbucnit în Centrul Vechi al Capitalei.
Magistrații Judecătoriei Sectorului 3 București au decis înlocuirea măsurii arestării preventive cu măsura controlului judiciar pentru o durată de 60 de zile, însă decizia nu este una definitivă.
Pe timpul cât se află sub control judiciar, Ciumac trebuie să respecte următoarele obligații:
să se prezinte la Judecătoria Sectorului 3 București ori de câte ori este chemat;
să informeze de îndată Judecătoria Sectorului 3 București cu privire la schimbarea locuinţei;
să se prezinte la organul de poliție desemnat cu supravegherea sa, conform programului de supraveghere întocmit de organul de poliie sau ori de câte ori este chemat.
să nu depăşească limita teritorială a României, decât cu încuviinţarea prealabilă a instanţei de judecată;
să comunice periodic informaţii relevante despre mijloacele sale de existenţă.
„Atrage atenţia inculpatului că, în caz de încălcare cu rea-credinţă a acestor obligaţii sau în caz de săvârşire a unei infracţiuni cu intenţie, controlul judiciar se poate înlocui cu arestul la domiciliu sau cu arestarea preventivă. Conform art. 215 alin. (4) C.p.p., desemnează ca organ pentru supravegherea executării măsurii dispuse poliţia în raza căreia domiciliază inculpatul (Poliţia com. Chiajna). Dispune punerea în libertate a inculpatului de sub puterea mandatului de arestare preventivă nr. 122/13.09.2026 emis de Judecătoria sectorului 3 Bucureşti, la data rămânerii definitive a prezentei încheieri dacă nu este reţinut, arestat preventiv sau deţinut în altă cauză. În baza art. 275 alin. (3) C.p.p., cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. Cu drept de contestaţie în 48 de ore de la pronunţare pentru părţile prezente şi de la comunicare pentru cele lipsă“, se mai arată în decizia magistraților.
Ciumac a fost arestat pe 14 septembrie 2026, după ce s-a bătut în Centrul Vechi al Capitalei cu un alt luptător, Danu Spartanu. În urma altercației, ambii bărbați au ajuns la audieri, iar Tolea Ciumac a fost reținut pentru 24 de ore, fiind ulterior arestat preventiv pentru 30 de zile.
Tolea Ciumac, reținut după ce a bătut un bărbat în Centrul Vechi. SURSE: Victima e „Dani Spartanul” VIDEO