Datoria mondială, aproape de un nou record. Kristalina Georgieva, șefa FMI, cere disciplină bugetară

Scris de Iulian Budusan Publicat: 7 oct. 2026, 16:48

Șefa FMI, Kristalina Georgieva, avertizează: era banilor ieftini s-a încheiat, iar datoria publică globală se îndreaptă spre un nivel record. FMI estimează că aceasta ar putea depăși 100% din PIB înainte de 2030.

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