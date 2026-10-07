Lovitură pentru transportatori și consumatori: Taxa de drum poate crește costurile cu 25%

Scris de Iulian Budusan Publicat: 7 oct. 2026, 16:21

Taxa de drum ar putea aduce scumpiri semnificative pentru transportul pe rutele naționale. UNTRR estimează o creștere de aproximativ 10%-25% a prețurilor, în condițiile în care transportatorii resimt deja presiunea costurilor mai mari cu motorina.

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