Lovitură pentru transportatori și consumatori: Taxa de drum poate crește costurile cu 25%
Taxa de drum poate crește costurile cu 25% spun transportatorii rutieri din România. Foto/Arhivă
Taxa de drum ar putea aduce scumpiri semnificative pentru transportul pe rutele naționale. UNTRR estimează o creștere de aproximativ 10%-25% a prețurilor, în condițiile în care transportatorii resimt deja presiunea costurilor mai mari cu motorina.
Transportatorii spun că au intrat deja sub presiune după creșterea puternică a prețului motorinei. De la începutul anului, motorina s-a scumpit cu peste 40%, iar impactul asupra costurilor de transport este estimat la 12%-16%.
Daniel Niculescu, președintele Uniunii Naționale a Transportatorilor Rutieri din România (UNTRR), susține că firmele nu au reușit să transfere integral această creștere către clienți.
„Partenerii și clienții noștri nu au reușit să ne acopere integral această creștere. Majorările acceptate au fost de aproximativ 9%. Prin urmare, noi continuăm să suportăm diferențe de 3-7% generate numai de creșterea prețului motorinei”, a declarat reprezentantul UNTRR.
Potrivit acestuia, presiunea concurențială îi determină pe transportatori să suporte o parte din costuri pentru a-și păstra clienții și a evita intrarea în insolvență sau faliment.
Taxa de drum vine ca „al doilea șoc”
În acest context, introducerea taxei de drum reprezintă o nouă presiune asupra companiilor de transport. UNTRR estimează că, pe rutele naționale, costul suplimentar ar putea duce la o creștere de aproximativ 10%-25% a prețului transportului.
Problema este că transportatorii nu știu încă în ce măsură vor putea transfera această majorare către clienți.
„Acum a venit al doilea șoc: taxa de drum. Pe transportul național, această taxă poate însemna o creștere a prețului transportului cu aproximativ 10-25%”, a afirmat Daniel Niculescu.
Experiența din ultimele luni, când transportatorii nu au putut recupera integral scumpirea motorinei, îi face să se aștepte la o situație similară și în cazul taxei de drum.
Transportatorii se tem că vor suporta din nou o parte din costuri
Reprezentantul UNTRR susține că firmele de transport ar putea fi nevoite să absoarbă o parte din noul cost, cel puțin în perioada următoare.
Calculele preliminare au fost transmise clienților, însă negocierile privind tarifele sunt încă în desfășurare. În următoarele luni, transportatorii estimează că nu vor putea recupera integral taxa de drum prin prețurile facturate.
Problemele TollRo aduc și riscul unor amenzi
Pe lângă presiunea financiară, transportatorii reclamă și problemele tehnice ale sistemului TollRo. Potrivit lui Daniel Niculescu, aplicația a avut disfuncționalități care pot conduce la sancțiuni de 2.000 de lei.
Deși sistemul a devenit mai funcțional după intervențiile furnizorului, reprezentantul UNTRR susține că problemele nu au fost eliminate complet.
Una dintre dificultăți este legată de telefoanele mobile mai vechi folosite de șoferi. Dacă dispozitivul nu are o versiune compatibilă de Android, aplicația nu poate funcționa corespunzător.
O firmă a cheltuit 40.000 de euro doar pentru telefoane
Pentru a putea utiliza sistemul, unele companii au fost nevoite să cumpere dispozitive noi pentru șoferi.
Daniel Niculescu spune că o singură firmă a comandat aproximativ 200 de telefoane, dintre care doar 30-40 au fost livrate până acum. Costul estimat pentru această companie ajunge la aproximativ 40.000 de euro.
La această sumă se adaugă cheltuielile pentru traficul de date și monitorizarea permanentă a funcționării aplicației.
UNTRR nu cere eliminarea taxei, ci protecție împotriva sancțiunilor
Transportatorii precizează că nu contestă plata taxei de drum, ci solicită ca firmele și șoferii să nu fie sancționați atunci când problemele apar din cauza sistemului.
„Nu cerem să nu plătim taxa. Cerem să nu fim amendați pentru lucruri care nu funcționează”, a subliniat Daniel Niculescu.
CNAIR: Problemele TollRo au fost remediate
Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a anunțat că problemele tehnice ale platformei TollRo constatate la 1 octombrie au fost remediate, iar sistemul funcționează în parametri normali.
CNAIR a precizat însă că pot apărea în continuare incidente tehnice sporadice. În astfel de situații, șoferii nu vor fi amendați dacă se poate demonstra că au încercat să efectueze plata, dar nu au reușit din cauza unei probleme tehnice.
Pentru transportatori, însă, rămâne problema principală: între scumpirea motorinei și noua taxă de drum, o parte tot mai mare din costurile operaționale riscă să rămână în sarcina companiilor.
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News