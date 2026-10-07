Datoriile firmei pot costa scump: ANAF poate pune sechestru inclusiv pe bunurile cumpărate pentru cadouri

Scris de Iulian Budusan Publicat: 7 oct. 2026, 14:11

Avertisment pentru firmele cu datorii. Președintele ANAF, Adrian Nicușor Nica, atrage atenția că bunurile cumpărate pe societate pot ajunge sub sechestru, inclusiv atunci când este vorba despre produse achiziționate pentru cadouri.

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