Datoriile firmei pot costa scump: ANAF poate pune sechestru inclusiv pe bunurile cumpărate pentru cadouri

Avertisment pentru firmele cu datorii. Președintele ANAF, Adrian Nicușor Nica, atrage atenția că bunurile cumpărate pe societate pot ajunge sub sechestru, inclusiv atunci când este vorba despre produse achiziționate pentru cadouri.
„Vedem viața fiecărui contribuabil”
Șeful ANAF susține că digitalizarea sistemului fiscal, în special prin e-Factura, le oferă inspectorilor acces la un volum important de informații despre activitatea contribuabililor.
„Noi de când avem e-Factura vedem absolut totul, vedem viața fiecărui contribuabil”, a declarat Adrian Nicușor Nica, miercuri, într-o emisiune.
Mesajul său este că achizițiile făcute prin intermediul unei societăți nu trebuie confundate cu bunurile personale ale administratorului sau ale asociaților.
Ce se poate întâmpla cu bunurile cumpărate pe firmă
Potrivit explicațiilor oferite de președintele ANAF, în momentul în care un bun este cumpărat de societate, acesta intră în patrimoniul firmei. În cazul în care compania are datorii și sunt îndeplinite condițiile legale pentru executarea silită, bunurile societății pot face obiectul măsurilor de executare, inclusiv al sechestrului.
Nica le-a transmis contribuabililor să analizeze cu atenție achizițiile realizate pe firmă și să nu trateze societatea ca pe un cont personal.
Cum ajunge ANAF să identifice firmele cu risc
Președintele ANAF a explicat că instituția folosește informațiile disponibile în bazele sale de date pentru a identifica tipare de comportament fiscal.
Unul dintre exemplele menționate îl reprezintă firmele care au fost creditate cu sume importante de către propriii administratori sau asociați. Inspectorii pot analiza aceste situații împreună cu alte informații financiare și contabile.
Verificările nu se limitează la bunuri de valoare, precum locuințe sau autoturisme. Datele provenite din sistemele informatice și din aplicațiile contabile pot contribui, de asemenea, la construirea profilului de risc.
Un control poate porni de la tipare descoperite de ANAF
Potrivit lui Adrian Nicușor Nica, după identificarea unui anumit comportament, ANAF poate căuta în bazele de date și alte firme sau persoane care prezintă caracteristici similare.
În acest fel, un caz individual poate conduce la extinderea verificărilor către mai mulți contribuabili care folosesc practici asemănătoare.
Avertisment pentru contabili privind documentele fiscale
Șeful ANAF a transmis și un mesaj către contabili, cărora le recomandă să verifice cu atenție documentele depuse în numele firmelor.
Nica a dat ca exemple declarațiile SAF-T și balanțele contabile și a susținut că există situații în care anumite documente sunt depuse doar pentru respectarea termenelor, pe fondul lipsei de timp.
Prin publicarea cazurilor identificate, ANAF urmărește, potrivit șefului instituției, să transmită un semnal contribuabililor și profesioniștilor din domeniul contabil.
În centrul strategiei Fiscului se află digitalizarea și corelarea informațiilor, iar sistemul e-Factura reprezintă una dintre principalele surse de date utilizate pentru verificarea activității economice.