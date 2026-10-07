Euro se menține la un nivel record față de leu. Cât valorează moneda europeană și până unde ar putea urca

Euro se menține la un nivel record în raport cu leul, iar evoluția monedei europene începe să ridice tot mai multe semne de întrebare în privința prețurilor și ratelor plătite de români. Ultimul curs oficial anunțat de Banca Națională a României este de 5,3527 lei pentru un euro, valoare care marchează un nou maxim istoric.
Moneda europeană se menține în jurul aceluiași nivel și pe piața interbancară. Un euro mai scump poate pune presiune pe prețurile produselor și serviciilor, mai ales în cazul celor care depind de importuri sau sunt calculate în funcție de moneda europeană. Efectele se pot vedea treptat și în costurile suportate de populație.
Chiriile și creditele în euro ar putea deveni mai scumpe
O depreciere a leului în raport cu euro poate avea efecte directe și asupra românilor care au cheltuieli calculate în moneda europeană. Printre acestea se numără chiriile stabilite în euro, dar și ratele persoanelor care au credite contractate în această monedă, pentru care suma plătită în lei poate crește odată cu avansul cursului.
Presiunea poate ajunge și la raft, în special în cazul produselor din import sau al bunurilor pentru care costurile sunt legate de euro. O monedă europeană mai scumpă poate alimenta astfel creșterea prețurilor într-o perioadă în care inflația rămâne deja una dintre principalele probleme ale economiei.
Euro ar putea ajunge la 5,50 lei
Analiștii financiari citați de Realitatea PLUS consideră că evoluția din ultimele zile arată că BNR nu mai intervine în aceeași măsură pe piața valutară pentru a menține cursul la un nivel stabil. În acest context, euro ar putea continua să câștige teren în raport cu moneda națională. Estimările prezentate indică posibilitatea ca euro să ajungă până la aproximativ 5,50 lei în următoarele luni, dacă presiunile asupra leului continuă. Evoluția cursului va depinde însă de situația economică și de deciziile pe care Banca Națională le va lua în perioada următoare.
Ședință importantă la BNR pe 8 octombrie
Consiliul de administrație al Băncii Naționale a României se reunește joi, 8 octombrie, într-o ședință importantă pentru politica monetară. Membrii Consiliului urmează să decidă nivelul dobânzii-cheie, dar vor analiza și evoluțiile recente de pe piața valutară și presiunile care au dus euro la un nou nivel record în raport cu leul.