Euro se menține la un nivel record față de leu. Cât valorează moneda europeană și până unde ar putea urca

Publicat 7 oct. 2026, 13:22 Sursă Realitatea PLUS

Euro se menține la un nivel record în raport cu leul, iar evoluția monedei europene începe să ridice tot mai multe semne de întrebare în privința prețurilor și ratelor plătite de români. Ultimul curs oficial anunțat de Banca Națională a României este de 5,3527 lei pentru un euro, valoare care marchează un nou maxim istoric.

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