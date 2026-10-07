Probleme grave în monitorizarea stocurilor de medicamente. Ministerul Sănătății: Riscurile pot fi descoperite prea târziu

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 7 oct. 2026, 15:59

Ministerul Sănătății a găsit numeroase probleme în sistemul prin care statul urmărește dacă există suficiente medicamente în țară și dacă apar riscuri ca anumite tratamente să lipsească. Auditul făcut la Agenția Națională a Medicamentului și în structurile ministerului arată că sistemul electronic folosit acum nu poate identifica și semnala automat, în timp real, toate problemele legate de stocuri și consum.

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