Colegiul Medicilor reacționează după alerta din Rusia. Ce trebuie să știe populația despre ciumă
Ciuma din Rusia. Foto: Profimedia
Cazul suspect de ciumă din Rusia a readus boala în atenție. Colegiul Medicilor din România explică modul de transmitere și formele bolii. În acest context, Comisia de Boli Infecțioase a Colegiului Medicilor din România a transmis precizări despre pestă, cunoscută și sub numele de „ciumă”, despre modul de transmitere, formele clinice și posibilitățile actuale de tratament.
În contextul informațiilor apărute în spațiul public despre pestă, Comisia de Boli Infecțioase a Colegiului Medicilor din România a transmis o serie de precizări despre această boală, modul în care se transmite, principalele forme clinice și posibilitățile actuale de tratament.
Pesta, cunoscută în mod popular drept „ciumă”, este o boală infecțioasă provocată de bacteria Yersinia pestis. Este o zoonoză, ceea ce înseamnă că poate fi transmisă de la animale la oameni. În cazul pestei, transmiterea se produce în principal de la rozătoare, precum șobolanii, prin intermediul unui vector reprezentat de puricele infectat.
De-a lungul istoriei, boala a provocat trei mari pandemii, în perioada de dinaintea descoperirii antibioticelor, când mortalitatea a fost ridicată.
Cum se transmite pesta
Cea mai frecventă cale prin care pesta ajunge la om este înțepătura unui purice infectat. Bacteria poate fi transmisă însă și pe alte căi, inclusiv prin contact direct.
În cazul formei pneumonice există și posibilitatea transmiterii de la o persoană la alta pe cale respiratorie. Această formă a bolii afectează plămânii și poate permite răspândirea infecției între oameni, explică experții din Colegiul Medicilor în comunicat.
Cele trei forme principale ale bolii
Pesta se poate manifesta sub trei forme clinice principale, fiecare având particularități diferite.
Forma bubonică este caracterizată prin apariția unor ganglioni limfatici măriți și dureroși. Aceștia apar în zona corespunzătoare locului în care s-a produs înțepătura puricelui infectat.
Forma septicemică este forma sistemică a bolii. În acest caz, infecția se răspândește în organism.
Forma pneumonică afectează plămânii și este cea în cazul căreia poate apărea transmiterea de la o persoană la alta pe cale respiratorie.
Comisia de Boli Infecțioase a Colegiului Medicilor din România atrage atenția că forma bubonică poate evolua către forme severe, respectiv forma septicemică sau cea pulmonară.
Pesta poate fi tratată cu antibiotice
Deși este asociată în primul rând cu marile epidemii și pandemii din trecut, pesta poate fi tratată în prezent. Antibioticele sunt eficiente împotriva infecției, însă pentru ca tratamentul să aibă cele mai bune rezultate este esențial ca boala să fie diagnosticată cât mai repede și terapia să fie începută fără întârziere.
Prof. Univ. Dr. Simin Aysel Florescu, președinta Comisiei de Boli Infecțioase a Colegiului Medicilor din România, a explicat evoluția bolii și diferența dintre situația din trecut și cea din prezent.
„Pesta este o boală infecțioasă cunoscută mai ales prin marile epidemii și pandemii pe care le-a provocat de-a lungul istoriei, inclusiv în Evul Mediu, când a determinat un număr foarte mare de îmbolnăviri și decese. În timp, îmbunătățirea condițiilor de viață și de igienă, măsurile de sănătate publică și, ulterior, apariția antibioticelor au contribuit semnificativ la reducerea impactului bolii. Pesta nu a dispărut însă și continuă să fie prezentă în anumite regiuni ale lumii, dar în prezent poate fi tratată eficient cu antibiotice, dacă este diagnosticată și tratată la timp”, a declarat Prof. Univ. Dr. Simin Aysel Florescu, Președinta Comisiei de Boli Infecțioase a Colegiului Medicilor din România.
Ce se întâmplă fără tratament
Potrivit Organizației Mondiale a Sănătății, în lipsa tratamentului, forma bubonică a pestei are o mortalitate de aproximativ 30–60%.
Situația este și mai gravă în cazul formelor pneumonică și septicemică. Acestea pot fi aproape întotdeauna fatale dacă tratamentul nu este administrat la timp.
Medicii subliniază însă că antibioticele sunt eficiente împotriva infecției. Diagnosticul precoce și începerea rapidă a tratamentului pot salva viața pacientului.
Pesta există și în prezent
Boala nu a dispărut, ci continuă să fie endemică în mai multe țări. Conform datelor Organizației Mondiale a Sănătății, în perioada 2019–2025, cele mai multe cazuri raportate au provenit din Republica Democratică Congo și Madagascar.
Pesta nu se manifestă doar prin epidemii de amploare. Boala poate provoca atât cazuri izolate, cât și focare sau epidemii.
Colegiul Medicilor vrea informații medicale corecte
Colegiul Medicilor din România spune că urmărește să ofere publicului informații medicale clare și fundamentate atunci când în spațiul public apar subiecte legate de sănătate.
Prof. Univ. Dr. Cătălina Poiană, președinta Colegiului Medicilor din România, a explicat rolul comisiilor de specialitate în transmiterea acestor informații.
„Ne dorim ca, atunci când în spațiul public apar diverse subiecte pe sănătate, Colegiul Medicilor din România să ofere informații medicale corecte și puncte de vedere fundamentate, prin intermediul Comisiilor de specialitate ale CMR. Este important ca publicul să aibă acces la informații clare, validate medical și prezentate într-un mod responsabil”, a declarat Prof. Univ. Dr. Cătălina Poiană, președinta Colegiului Medicilor din România.
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