Colegiul Medicilor reacționează după alerta din Rusia. Ce trebuie să știe populația despre ciumă

Scris de Gabriela Mănăilescu Publicat: 7 oct. 2026, 19:18

Cazul suspect de ciumă din Rusia a readus boala în atenție. Colegiul Medicilor din România explică modul de transmitere și formele bolii. În acest context, Comisia de Boli Infecțioase a Colegiului Medicilor din România a transmis precizări despre pestă, cunoscută și sub numele de „ciumă”, despre modul de transmitere, formele clinice și posibilitățile actuale de tratament.

Distribuie articolul