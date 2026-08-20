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Economie· 2 min citire

Alexandru Nazare dă cărțile pe față în legătură cu legea salarizării: Nu avem mai mult de 8 miliarde de lei

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 20 aug. 2026, 13:31

Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor, transmite un avertisment dur înaintea discuțiilor decisive privind noua lege a salarizării: România nu își poate permite angajamente salariale suplimentare care depășesc suma de 8 miliarde de lei agreată politic. Nazare atrage atenția că o suplimentare n-ar reprezenta o cheltuială ocazională, ci ar deveni o obligație permanentă, transferată întregii societăți.

Într-o analiză postată pe rețelele de socializare, Nazare a subliniat că o lege echitabilă trebuie să fie și sustenabilă, iar impactul real nu se măsoară doar în primul an, ci în costurile recurente din 2028 și anii următori. România are deja cel mai mare deficit bugetar din UE și o masă salarială publică care reprezintă aproape 40% din veniturile fiscale, mult peste media europeană.

Nazare avertizează că orice creștere permanentă fără sursă de finanțare pune presiune pe investiții, sănătate, educație, apărare și pe taxele plătite de economie.

„Corectarea unei inechități nu poate crea o altă inechitate”, spune ministrul, explicând că dezechilibrele salariale se propagă în buget și duc la inflație, datorie publică mai mare și costuri de finanțare crescute.

„Statul trebuie să ofere beneficii pe care le poate păstra în timp, nu câștiguri acordate astăzi și recuperate mâine prin inflație, taxe sau înghețări”, afirmă Nazare, amintind lecțiile recente din reforma pensiilor.

Ministerul Finanțelor va susține doar o formă a legii care îndeplinește trei condiții: să fie echitabilă pentru angajați, să poată fi finanțată integral fără a periclita consolidarea fiscală și să respecte jalonul PNRR. „Noua lege trebuie să fie parte din soluția de modernizare a României, nu sursa următorului dezechilibru”, transmite Nazare.

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