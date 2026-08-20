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Economie· 2 min citire
Alexandru Nazare dă cărțile pe față în legătură cu legea salarizării: Nu avem mai mult de 8 miliarde de lei
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare
Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor, transmite un avertisment dur înaintea discuțiilor decisive privind noua lege a salarizării: România nu își poate permite angajamente salariale suplimentare care depășesc suma de 8 miliarde de lei agreată politic. Nazare atrage atenția că o suplimentare n-ar reprezenta o cheltuială ocazională, ci ar deveni o obligație permanentă, transferată întregii societăți.
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