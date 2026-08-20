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Economie· 1 min citire
Producția de energie pe bază de cărbune a scăzut cu aproximativ 20% după oprirea Termocentralei Turceni
Termocentrala de la Turceni
Producția de energie pe bază de cărbune a scăzut cu peste 20%, de la o zi la alta, după oprirea ultimului grup funcțional al termocentralei Turceni în noaptea trecută, în urma unei defecțiuni.
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