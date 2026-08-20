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Economie· 1 min citire

Producția de energie pe bază de cărbune a scăzut cu aproximativ 20% după oprirea Termocentralei Turceni

Termocentrala de la Turceni

Termocentrala de la Turceni

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 20 aug. 2026, 11:07

Producția de energie pe bază de cărbune a scăzut cu peste 20%, de la o zi la alta, după oprirea ultimului grup funcțional al termocentralei Turceni în noaptea trecută, în urma unei defecțiuni.

Datele de monitorizare live ale Sistemului Energetic Național arată că, pe 19 august, producția pe cărbune se situa în jurul valorii de 1.150 MW, în timp ce în dimineața zilei de 20 august aceasta a coborât spre 900 MW.

Diferența indică o reducere de aproximativ 250 MW, ceea ce reprezintă circa 4% din consumul național pe intervalul orar urmărit. Scăderea este efectul direct al indisponibilizării grupului de la Turceni, cel mai mare contributor pe lignit rămas în funcțiune.

Deficitul de energie termo s-ar putea accentua vineri, când este posibil ca grupul 4 al Termocentralei Rovinari să fie oprit din lipsă de cărbune. Potrivit sindicatelor, în weekend ar urma să fie luată o nouă decizie privind exploatarea grupurilor energetice.

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